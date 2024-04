Jorge Anjos reeleito presidente do Sangalhos Desporto Clube

A noite da última sexta-feira, dia 12, foi histórica na vida dos 84 anos de existência do Sangalhos Desporto Clube, sendo que pela primeira vez uma Assembleia Geral para eleição dos órgãos sociais contou com duas listas concorrentes. Os dois candidatos à presidência do clube para o biénio 2024/2026, eram Jorge Anjos, atual presidente, e Catarina Santos, que concorreu pela primeira vez ao cargo.

Na presença de 148 sócios, o ato resultou na reeleição de Jorge Anjos como presidente da direção do emblema bairradino, após a contagem dos votos de 129 associados que participaram do ato eleitoral que decorreu no pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo.

Jorge Anjos, que encabeçava a lista S, reuniu 99 votos contra 26 de Catarina Santos, que liderava a lista A, sendo que houve quatro em votos em branco.

A noite ficou também marcada pela apresentação do relatório de contas relativas ao exercício de 2023 e, apesar do saldo negativo de 32.656.38 euros, foi aprovado por maioria, com 120 votos a favor, 8 contra e 20 abstenções.