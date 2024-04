Município da Mealhada poupou 32 mil euros em energia em 2023

O Município da Mealhada poupou no ano passado cerca de 32 mil euros na fatura energética, estima a autarquia, explicando que a aposta na substituição de luminária led tem originado essa poupança significativa, quer na iluminação pública, quer na iluminação privada.

A atualização e modernização para luminárias led na via pública, no âmbito da “Campanha Led”, da E-redes, totalizou a instalação de 454 lâmpadas em todo o concelho, o que implicou uma redução do custo de energia estimada em cerca de 32 mil euros. Os dados oficiais revelam uma redução de consumo de 2.352,66 MWh e de redução de emissão de 312,18 toneladas de CO2.

Na Mealhada, a E-redes atingiu os 58,6% de iluminação pública de led e, para 2024, estima-se a colocação de mais 818 luminárias led.

A este ganho do Município no custo da iluminação pública soma-se a poupança obtida pela substituição de luminária em diversos equipamentos municipais, desde escolas a equipamentos desportivos, como pavilhões e campos, e culturais, como sejam o Pavilhão Municipal do Luso, a Escola Básica 2/3 da Pampilhosa, os pavilhões de escolas da Mealhada e de Ventosa do Bairro, o Campo de Futebol do Carqueijo ou o Cineteatro Messias.

“Esta ação concertada da E-Redes e do Município revela uma otimização de recursos. Fizemos um investimento de mais de 100 mil euros na colocação de sistemas energeticamente mais eficientes e acreditamos que, em poucos anos, conseguimos recuperar esse investimento, além dos ganhos ambientais”, ressalva António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.