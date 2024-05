Concerto de José Cid encerra ExpoBairrada 2024

José Cid é um dos nomes do cartaz da ExpoBairrada 2024, que vai decorrer no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, de 10 a 14 de julho. As datas para o certame acabam de ser avançadas pela autarquia e ainda se desconhecem os detalhes do programa, mas JB sabe que no último dia do evento atua José Cid e a sua banda.

O certame, que volta a apostar em “dar a conhecer o que de melhor se faz no coração da Bairrada, a nível industrial, comercial e agrícola, assim como também as principais atrações gastronómicas locais”, já abriu as inscrições para expositores. O regulamento com as datas, normas de adesão, inscrição e funcionamento do evento foi aprovado pelo executivo municipal de Oliveira do Bairro em reunião de câmara, realizada no passado dia 10 de maio.

À semelhança das edições anteriores, a ExpoBairrada 2024 vai contar com um espaço interior (pavilhão) destinado a expositores primordialmente do tecido empresarial do concelho e, no espaço exterior, com uma zona de restaurantes, bares, tasquinhas e quiosques alimentares.

As candidaturas aos espaços de exposição estão abertas a pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à atividade industrial, agrícola, comercial ou prestação de serviços, nos diversos ramos de atividade económica, e ainda a Instituições de Solidariedade Social e associações do concelho de Oliveira do Bairro, que estejam legalmente constituídas e inscritas na Base de Dados Municipal das Associações.

As candidaturas devem ser efetuadas até às 17h do dia 21 de junho, mediante o preenchimento de um formulário de candidatura, disponível nas redes sociais e site do Município de Oliveira do Bairro, ou presencialmente, no edifício dos Paços do Concelho.

De referir ainda que os bilhetes de entrada no recinto vão ter um custo de 2,50 euros por dia, de 10 a 13 de julho (maiores de 10 anos), sendo o último dia (14) de entrada gratuita. Os visitantes vão ter a opção de adquirir um bilhete de passe geral, com acesso diário, pelo preço de 7,50 euros.

A cerimónia de inauguração do certame está agendada para o dia 10 de julho, às 19h.

Entretanto, a autarquia remete a informação do cartaz de espetáculos e programa da edição deste ano para data ainda a anunciar.