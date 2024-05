Gaming sai à rua em Cantanhede durante três dias

Os aficionados dos videojogos de todo o país vão convergir a Cantanhede nos próximos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho para mais uma edição do festival “Street Gaming Cantanhede”.

Trata-se de um evento de entrada gratuita, com organização conjunta da Câmara Municipal de Cantanhede, do Museu LOAD ZX Spectrum (dinamizado pela Associação Geração Spectrum) e do seu parceiro estratégico MF/Gaming.

O festival divide-se, novamente, entre uma tenda de 400 metros quadrados, instalada especificamente para o efeito na Praça Marquês Marialva, e o Museu LOAD ZX, situado a poucos metros de distância.

Para Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, este “é um evento que demonstrou no ano transato que atrai a Cantanhede um público intergeracional, mas maioritariamente jovem, que foge à tendência dos tradicionais turistas que nos visitam”.

O autarca não tem dúvidas em afirmar que “o Street Gaming Cantanhede entrou na história do nosso concelho, reforçando e destacando o papel único e catalizador de inovação do Museu LOAD ZX”.

No primeiro dia, 31 de maio, o evento recebe visitas escolares ao longo do dia, com prioridade para os estabelecimentos de ensino do concelho. A partir das 21h abre para o público em geral, encerrando pelas 00h00. No sábado, dia 1 de junho, abre pelas 14h e decorre até às 00h00. No domingo, dia 2, decorre das 11h até às 20h.

Na edição deste ano mantém-se a zona de arcades originais da época, com um muito ansiado torneio de Mortal Kombat 2. Mantêm-se as zonas de PC’s do parceiro Switch Technology, o espaço da associação Grow Up Esports, com diversos equipamentos para jogar, e o espaço de merchandising da Valquíria. Também os famosos Quiz sobre videojogos, que tanta diversão proporcionam aos participantes, irão realizar-se nas duas primeiras noites.

Em matéria de presenças, além da equipa de animadores de palco do Street Gaming, todos ligados ao gaming em Portugal, no dia 1 de junho está garantida a presença dos influencers “Os Sandrinhos” (a grande sensação do Fortnite) e André Galático (o “chefe da máfia”, com mais de meio milhão de seguidores no TikTok).

Relativamente a torneios, no dia 1 de junho decorre o torneio de Mortal Kombat 1 e, no dia 2, o torneio de EA FC 24 (FIFA). Também o concurso de Cosplay mantém-se, estando agendado para o dia 2 de junho.

Marco Fresco, da MF/Gaming, que lidera a dinamização do palco e do evento, adianta mais algumas das surpresas da edição deste ano. “A primeira grande novidade é o reforço da associação da PlayStation ao evento que, além dos prémios, vai ainda disponibilizar diversos quiosques com jogos exclusivos PlayStation 5 para os visitantes usufruírem. Mas, porque ouvimos o feedback dos nossos visitantes, vamos trazer muitas outras novidades… Para isso existirá uma segunda área, o lounge, a ser dinamizada em paralelo com o palco principal, onde teremos atividades como K-POP, o concurso de Guitar Hero III, Just Dance 2024 para Nintendo Switch e a possibilidade de experimentação de Realidade Virtual com PlayStation VR”.

Mas a grande surpresa, adianta, “é mesmo o facto de ter sido constituída uma banda, a Banda Level Up, especializada em músicas de jogos, que irá fazer a sua estreia no Street Gaming Cantanhede”.

Já João Diogo Ramos, do Museu LOAD ZX, acrescenta que existirá “uma nova área de jogos de tabuleiro, com enfoque no intemporal Dungeons & Dragons, em parceria com a Bardos do Mondego, mostrando que este é um evento que não estagna entre edições”.

Além disso, destaca a zona de retrogaming, “disponibilizada com recurso a espólio do Museu LOAD ZX, que se constitui como uma exposição jogável da evolução dos videojogos. Este ano podemos anunciar que esta área irá mais que duplicar em tamanho, sempre com recurso a equipamentos diferenciados, fazendo deste o maior Street Gaming já realizado”.

Durante os três dias do festival, os apaixonados por videojogos vão poder conhecer e experimentar de forma gratuita, ou mesmo só recordar esta forma de entretenimento, em família e em clima de muita diversão.