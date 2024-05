Pedro Freitas (CAOB) faz a dobradinha no Olímpico Jovem Nacional

Ao serviço da Seleção de Aveiro, o atleta do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (o último à direita, na foto) foi uma das figuras da competição, com medalhas de ouro nas corridas de 800 e 1500m.

Cinco atletas do CAOB conquistaram três medalhas ao serviço da Seleção de Aveiro que participou no Olímpico Jovem Nacional, este fim de semana, em Lagoa (Algarve).

Os cinco atletas de Oliveira do Bairro, todos Sub-16, estiveram em destaque entre os melhores de Portugal, numa competição disputada pelas seleções de todos os 18 distritos nacionais, e ainda Açores e Madeira.

Pedro Freitas, atleta do CAOB, foi uma das figuras desta competição ao fazer a dobradinha, com medalhas de ouro conquistadas nas corridas de 800 e 1500m. Em ambos os casos, impôs-se com um forte sprint final à entrada da reta da meta, não dando grandes hipóteses aos seus rivais.

Outro atleta em grande plano foi Isac Cruz, também ele do CAOB. Apenas no primeiro ano do escalão Sub-16, o jovem velocista oliveirense foi medalhado de bronze nos 80m, com 9.35s. O seu melhor tempo de sempre, ainda que com vento acima do limite regulamentar.

No setor feminino, a formação de Oliveira do Bairro também esteve fortemente representada, com todas as suas atletas a ficarem entre as melhores das suas provas.

No meio-fundo, Carolina Cruz foi por duas vezes 4.ª classificada nas provas de 800 e 1500m, ficando a escassos centésimos das medalhas, com 2m21s e 4m55s. Ao passo que Margarida Santos terminou no 5.º lugar nos 1500m obstáculos, com 5m33s.

Já na velocidade, Mariana Ferreira terminou com o 6.º melhor tempo da geral, com 10.44s, registo comprometido pelo vento forte que se fez sentir.

Com cerca de metade do total de medalhas conquistadas pelos 33 atletas que representaram Aveiro, os atletas do CAOB deram assim um importante contributo para a 6.ª posição alcançada por equipas, entre as 20 seleções presentes.