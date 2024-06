Famílias carenciadas com apoio ao arrendamento da Câmara de Oliveira do Bairro

As famílias em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica voltam a contar com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, no acesso ao arrendamento para habitação.

Este apoio da autarquia consiste na atribuição de um subsídio mensal para comparticipação do valor da renda, durante 12 meses, podendo ser renovável até ao máximo de três anos.

O apoio é atribuído por escalões e o cálculo do valor, que oscila entre os 25 e os 125 euros, tem por base os valores da renda e dos rendimentos familiares, não podendo ser superior a metade do valor da renda.

Entre 2012 e 2023 foram aprovadas 401 candidaturas, num encargo financeiro de 443.100 euros.

As candidaturas a este apoio devem ser submetidas até 30 de junho, através do preenchimento de um formulário disponibilizado na plataforma dos serviços online do site do Município de Oliveira do Bairro. No mesmo local, encontram-se ainda as instruções para a sua submissão e a indicação dos documentos necessários.

Em caso de impossibilidade de submissão da candidatura online, a mesma pode ser enviada por correio postal, para o endereço do município bairradino, sendo que os serviços de Ação Social municipais estão também disponíveis (com agendamento prévio) para prestar apoio no processo de instrução e/ou de submissão.