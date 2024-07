Organização do Vagos Metal Fest antecipa crescimento no número de festivaleiros

De 2 a 4 de agosto, Vagos volta a ser a “capital do metal”. Overkill, Epica e Blind Guardian são os grandes destaques da 7.ª edição do Vagos Metal Fest.

Com um cartaz que mistura bandas emergentes e verdadeiras lendas da cultura metaleira internacional – “bandas que enchem festivais por todo o mundo” –, a organização do Vagos Metal Fest espera conseguir superar as edições anteriores e fazer desta “a melhor edição de sempre”. Quem o diz é Gonçalo Neves, da equipa organizadora. “Por comparação ao número de bilhetes que tínhamos vendido, por esta altura, no ano passado, já se verifica um aumento de mais de 20% na procura”, revela, justificando, desta forma, a expectativa de ver o evento crescer em número de festivaleiros.

De acordo com Gonçalo Neves, o orçamento do Vagos Metal Fest está “entre os 400 e os 500 mil euros”, sendo que a organização pode contar com um apoio de cerca de 30 mil euros por parte da autarquia vaguense, além de todo o apoio logístico dos serviços camarários. Este ano, o amplo relvado da Quinta do Ega – onde não faltarão moches e headbangs – receberá apenas um palco (de grandes dimensões) pelo qual passarão todas as bandas em cartaz.

O primeiro dia do festival (2 de agosto) será marcado pela atuação dos norte-americanos Overkill, ícones do thrash metal, acompanhados pelos finlandeses Insomnium, que se destacam no death metal melódico. “Um início explosivo”, no qual também se apresentarão bandas como os Dynazty, UADA e os italianos Elvenking.

No segundo dia (3 de agosto), sobem ao palco os Epica, banda neerlandesa de metal sinfónico liderada por Simone Simons, assim como os Samael, cujas performances misturam elementos industriais e atmosféricos. Destaque ainda para os portugueses Mão Morta.

Finalmente, no derradeiro dia do festival (4 de agosto), é a vez dos aguardados Blind Guardian se apresentarem. A banda alemã oferece uma mistura de clássicos e novos sucessos do power metal. Primordial, com sua abordagem única ao black metal e letras profundas, também promete um concerto memorável.

Nesta 7.ª edição, o Vagos Metal Fest mantém a tradicional zona de campismo gratuito, com chuveiros, sanitários e zona de refeições com lavatórios, um streetmarket com merchandising metaleiro, atividades náuticas – entre as quais, passeios de moliceiros – e, pela primeira vez, um ringue onde decorrerão demonstrações diárias de wrestling – uma reivindicação antiga dos festivaleiros.

Para quem quiser optar por uma experiência de campismo com outro conforto e requinte, o festival preparou uma Glamping Village, com tendas de estilo nórdico equipadas com camas, candeeiros, ventoinhas, geleiras e sanitários privados.

Afonso Ré Lau