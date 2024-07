Reorganização do espaço e reforço da segurança na 32.ª Expofacic

A reorganização do espaço, mas também “de todas as dinâmicas”, que fazem da Expofacic uma “festa feira” de referência na região e no país, marcam a 32.ª edição, que levará milhares de pessoas ao Parque de S. Mateus, em Cantanhede, de 25 de julho a 4 de agosto. A inauguração está marcada para a tarde desta quinta-feira, dia 25, e contará com a presença do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

A uma semana do evento e como acontece todos os anos, a comissão organizadora convidou os jornalistas a uma visita pelo recinto. Os dez hectares de área da feira estão agora completamente ocupados, sendo notória a preocupação pela existência de espaços mais amplos e arejados, que permitam uma maior circulação de pessoas.

Em simultâneo, confirmou a organização, podem estar na Expofacic, 50 mil pessoas. Nesse sentido e de forma a evitar constrangimentos em dias de maior afluência, houve igualmente um reforço da segurança. “A segurança das pessoas e dos expositores, a comodidade, é outra pedra de toque desta edição”, realçou o presidente da INOVA e vice-presidente da Câmara, Pedro Cardoso. Assim, haverá um reforço de efetivos e de meios no posto de coordenação de segurança, e também o posto médico será reforçado, quer com meios humanos quer na sua dimensão física. “O objetivo é que, em termos de emergência médica, os casos sejam tratados dentro da própria feira, evitando evacuações hospitalares”.

Haverá cinco entradas ao público e sete portões de emergência. No recinto, há também um circuito fechado com seis câmaras de videovigilância (mais uma do que no ano passado), tudo interligado com GNR, bombeiros e postos médicos.

Área agrícola com novidades e uma grande exposição de insetos

Reforçando que “a Expofacic é muito mais do que um cartaz de espetáculos, ainda que seja um dos eventos festivos mais concorridos da região e do país”, há áreas na feira “que são determinantes e que fazem parte do seu DNA”, como a área agrícola, uma das mais visitadas da feira, mas que este ano “não será só para visitar, mas onde também será possível permanecer”. Tornar a área agrícola mais confortável, “não só para quem visita, mas para os próprios animais”, é uma preocupação da organização.

É também nesta área que ficará localizada uma das atrações desta edição 2024, a exposição “Giants Bugs – O Mundo dos Insetos Gigantes”, que promete transportar os visitantes “para outro mundo”, onde os insetos se elevam sobre as pessoas.

A mostra contará com 16 insetos robotizados e ampliados, que permite ao visitante uma observação clara dos comportamentos e adaptações que ajudaram os insetos a sobreviver através dos tempos. Entre as espécies presentes encontram-se o Louva-a-Deus, Abelha, Libélula, Besouro e Aranha.

32 mil pessoas em simultâneo a ver os concertos principais

A zona do palco principal – Palco Crédito Agrícola – sofreu, também ela, alterações, mais uma vez no sentido da amplitude. Esta área permite que cerca de 32 mil pessoas estejam a assistir aos concertos dos principais artistas do cartaz. Relativamente aos espetáculos, houve “mais uma vez, não só uma aposta no cartaz internacional, como também na presença das grandes referências da música portuguesa”, juntamente com uma programação complementar.

Oito dias antes do evento, em termos online, já tinham sido vendidos “mais 15% de bilhetes, comparando com igual dia do ano passado”, não tendo sido avançado, porém, o número exato de bilhetes vendidos.

Quanto ao cartaz, “é eclético”, e esta procura de bilhetes “só prova que estamos a ir ao encontro das expectativas”. A artista brasileira Luísa Sonza, que atua no dia 26 de julho, “é a n.º 1 no Spotify em Portugal e no Brasil, e tendo em conta o grande êxito no Rock in Rio”, espera-se “um dia de enorme afluência”.

Outra das bandas internacionais a atuar (no último sábado, 3 de agosto) é Magic, uma banda cujo tema “Rude” conta com mais de 1 bilião e meio de reproduções, no Spotify, e mais de 2 biliões, no clip de vídeo do Youtube.

A presidente da Câmara Municipal e da Comissão Organizadora, Helena Teodósio, realçou que foi escolhido um cartaz “que fosse do agrado de um vasto leque de pessoas e de diferentes faixas etárias. Pretendemos que quem vem à feira tenha, em todos os palcos, algo que lhe diga alguma coisa.”

Os bilhetes mantêm “um preço social” – considerou Pedro Cardoso -, igual ao ano passado (4,50 euros; e 15 euros nos dias 26 de julho e 3 de agosto), que Pedro Cardoso considerou “um preço social”, tendo em conta “tudo que é possível ver e vivenciar na Expofacic”.

Oportunidade de negócio e incremento do turismo

De facto, na área expositiva, haverá 500 expositores e mais de 30 instituições. “É uma oportunidade de negócios e uma montra, que espelha o desenvolvimento económico, em termos concelhios, mas também regionais e do país. Pela lista de espera e pela procura, é um setor que nos apraz registar”, frisou Helena Teodósio. “Os empresários dizem-nos que vale a pena marcar presença na feira, pelos negócios que aqui fazem, diretamente, mas também pelos contactos que projetam para o futuro.” A autarca adiantou, ainda, que “de há uns anos para cá, é notório um crescimento ao nível turístico nos dias da feira, com mais alojamentos marcados no concelho, maior movimento na restauração”. “Há muita gente”, reforçou, “que já tira férias a pensar na Expofacic, em que durante o dia visitam o concelho e à noite vêm até aqui. A dinâmica económica que se produz na feira transborda os muros da própria feira. Já não temos alojamento suficiente – apesar de termos 20 alojamentos hoteleiros no concelho – para dar resposta à procura.”

Sustentabilidade ambiental

Pedro Cardoso referiu-se à sustentabilidade ambiental que, a par da sustentabilidade financeira, estão sempre presentes na organização da Expofacic. Para além da Expofacic Bus, “que permite vir à feira de uma forma tranquila e amiga do ambiente”, o certame mantém o selo eco-evento, numa parceria com a ERSUC. Na questão dos resíduos, “a grande aposta que fazemos é nas tasquinhas”, que são 47. “A produção de biorresíduos tem ainda muito para andar, mas queremos fazer essa sensibilização nesta zona.” Todos os resíduos são encaminhados para reciclagem. No ano passado, só no evento Expofacic, foram produzidas 60 toneladas de resíduos.

Mega praça de restauração

A zona das tasquinhas é, por excelência, o espaço onde será mostrado “um vasto e rico património gastronómico, que diz muito das nossas gentes”, afirmou Pedro Cardoso. “E tudo isto é assegurado pelo associativismo, com grande dedicação e muito voluntariado”, acrescentou Helena Teodósio.

Esta zona foi uma das que sofreu maiores transformações, tornando-se agora numa “mega praça de restauração”. “Acreditamos que vai ser ainda mais potenciador desse ponto de encontro de famílias, de amigos, da diáspora, dos nossos emigrantes”, avançou Pedro Cardoso. Esta zona das tasquinhas terá animação complementar (com dois palcos – Palco Super Bock e Palco Adega Cooperativa), onde as bandas filarmónicas, os ranchos folclóricos, os grupos corais, etc. têm o seu espaço. “É um espaço mais amplo, que tem agora maior comodidade e permite uma circulação mais fluida.”

Expofacic Kids com imensas atrações

Destaque ainda para a Expofacic Kids, um espaço inteiramente dedicado aos mais novos. Para além do imenso relvado repleto de insufláveis (450 m2), haverá uma mini aldeia da Disney; espetáculos de Masha e o Urso, Ariel, Mickey e Minnie; etc.. Neste espaço está ainda instalada uma tenda dedicada à educação, onde marcarão presença entidades de educação formal e não formal e os três museus de Cantanhede (ZX Spectrum, Museu da Pedra e Museu da Arte e colecionismo).

Atrás do relvado, mantém-se a feira popular, com a roda gigante e divertimentos de grandes emoções para os adultos, mas também para crianças e jovens.