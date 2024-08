Vagos Metal Fest 2025 já tem quatro bandas confirmadas

A 8ª edição do Vagos Metal Fest está marcada para os dias 1, 2 e 3 de agosto de 2025. Já se prepara mais uma experiência épica na capital do metal, na Quinta do Ega.

Para a próxima edição, a organização já está a reunir um line-up explosivo que promete levar os fãs ao Inferno e de volta. Desde bandas icônicas até novos talentos, o Vagos Metal Fest 2025 traz já quatro confirmações para a nova edição: Mayhem, Moonspell, Decapitated e Bizarra Locomotiva.

Mayhem, as lendas maiores do black metal, irão envolver em névoa e escuridão o palco do Vagos Metal Fest 2025. Com mais de três décadas de carreira, eles são uma força incontestável no cenário do metal extremo. O seu som cru, letras obscuras e performances intensas são marcas registadas da banda. Preparem-se para uma experiência visceral e avassaladora!

Moonspell, a icónica banda de Metal Portuguesa mais reconhecida de sempre a nível mundial marcará presença no Vagos Metal Fest 2025. Com três décadas de carreira, Fernando Ribeiro e a sua matilha continuam a surpreender os fãs ano após ano com atuações intensas e completas de clássicos da música pesada. O feitiço da lua prevalecerá sobre Vagos!

Decapitated, os exímios expoentes do Technical Death Metal, são umas das bandas mais respeitadas do género e estarão no Vagos Metal Fest 2025. A banda que esgotou duas salas em Portugal em 2024, voltará para o ano ao nosso país para uma atuação violenta, técnica e impactante.

Bizarra Locomotiva, os mestres do Metal Industrial Português também pisarão o palco do Vagos Metal Fest 2025 e dispensam grandes apresentações. Uma mistura de elementos industriais, metálicos e electrónicos fundem-se num fim provocador e distorcido, fazendo dos Bizarra Locomotiva umas das bandas mais bem sucedidas do nosso País.

Os bilhetes físicos estarão à venda nas bilheteiras do festival, enquanto que os bilhetes online estarão disponíveis brevemente.