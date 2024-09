4 Maravilhas da Mesa da Mealhada disponível para renovações e novos aderentes

A partir da próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, estará aberto novo período de candidaturas para renovações e para novos aderentes da marca “Água | Pão | Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”.

Restaurantes, hotéis, cafetarias, assadores e padarias poderão renovar ou candidatar-se pela primeira vez às insígnias do projeto, que promove a qualidade e excelência dos principais ícones da “Mesa da Mealhada”. O prazo de candidaturas decorre até 30 de setembro.

O júri do projeto “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” tem reunido já para calendarizar as ações previstas até final no ano, marcando um novo biénio da marca que atesta a qualidade da água, pão, vinho e leitão do concelho.

Entre as novidades está a entrada para o painel do júri de um elemento da Turismo do Centro, juntando-se ao Turismo de Portugal, que já fazia parte deste lote de jurados, que analisará as renovações e novas entradas de aderentes da marca.

Depois das candidaturas, os agentes económicos concorrentes serão visitados pelo júri no mês de outubro, conhecendo-se em novembro os estabelecimentos que poderão ostentar as insígnias do projeto. Estas, serão entregues naquele mês, em data a designar, no decorrer da gala oficial do projeto.

Evolução e notoriedade

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada e responsável máximo das Associação 4 Maravilhas, dá nota da “evolução que a marca tem tido ao longo de todos estes anos”, desafiando novos aderentes a submeter a sua candidatura e deixando um cumprimento especial ao júri, que “tem feito um trabalho extraordinário em prol dos objetivos do projeto”.

Para Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara e com o pelouro do Turismo, “este biénio que agora termina decorreu da melhor forma. A notoriedade e visibilidade do projeto foi reforçada, quer nacional quer internacionalmente, pelas participações que teve em eventos e encontros que em muito valorizaram a marca, bem como pelo aparecimento de novos agentes económicos, o que demonstra o impacto do projeto na atividade económica do concelho”.

Para o biénio que se aproxima, a autarca acredita que será ainda possível “fortalecer os objetivos do projeto”, nomeadamente no sentido de “continuar a valorizar e qualificar este destino gastronómico, com novas dinâmicas com os aderentes”.

Promoção dos 4 ícones gastronómicos de referência do concelho

A marca “Água | Pão | Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” foi criada pela Câmara Municipal, em 2007, com o intuito de valorizar e promover os quatro ícones gastronómicos de referência do concelho. E pretende garantir ao consumidor a autenticidade, tradição e qualidade destes quatro produtos. Atualmente, são 29 os aderentes que ostentam as insígnias da marca.