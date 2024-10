Indisposição alimentar adia espetáculo das Escolas de Samba da Mealhada em Coimbra

Uma indisposição alimentar, que afetou alguns músicos e sambistas das quatro escolas de samba da Mealhada, levou ao adiamento de um espetáculo, no domingo, em Coimbra. As escolas GRES Amigos da Tijuca, GRES Batuque, GRES Real Imperatriz e Sócios da Mangueira iriam repetir no Convento de São Francisco, o espetáculo realizado no sábado, na Mealhada, no âmbito do Festival MATE, mas o mesmo teve de ser adiado.

Na noite de sábado, 19 de outubro, as escolas de samba atuaram no Cineteatro Messias, na Mealhada, após o que terão jantado, uma refeição comum, composta por sandes de leitão, batata frita, sobremesas e bebidas. Foi depois disso que alguns participantes começaram a queixar-se de mal estar, com vómitos e diarreia.

A Câmara Municipal da Mealhada já emitiu um comunicado lamentando o incidente e endereçando as suas primeiras palavras “para todos os elementos das escolas afetados, lamentando os transtornos causados”. De acordo com a autarquia, não haverá nenhum caso com complicações graves de saúde. “Estamos em contacto com as escolas de samba e temos esse feedback de melhorias dos sintomas de mal estar relacionados, em alguns casos, com vómitos e diarreia. Nenhum elemento necessitou de ser hospitalizado”, informa a Câmara Municipal que, no entanto, “está a averiguar a possível causa da indisposição”.

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada aproveita ainda para agradecer “a disponibilidade e entusiasmo com que as quatro escolas de samba, de forma recorrente, representam o Município”, desejando votos de “rápidas melhoras aos afetados por este incidente absolutamente incomum num concelho que comercializa, diariamente, milhares de refeições”.

Mealhada no MATE

O espetáculo com as escolas de samba, na Mealhada e em Coimbra, está integrado no programa oficial do MATE (Music Art Technology Education) Festival 2024. Ao contrário do que estava inicialmente previsto, a residência artística Grupo Cultural Pataca do Norte, originário da Guiné Bissau, não se realizou (o grupo não terá conseguido, a tempo, os vistos de entrada em Portugal).

Quanto ao espetáculo em Coimbra, deverá entretanto ser reagendado.