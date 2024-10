Música de bairradino Andy Scotch volta a ouvir-se nos “Morangos com Açúcar”

O músico Andy Scotch volta a marcar presença na quarta temporada da série juvenil Morangos com Açúcar, desta vez com os temas “Nobody Do It” e “Segue”, do seu mais recente álbum, “Contraditório”. Natural da Mealhada e com uma carreira de 20 anos, Andy Scotch é considerado um dos artistas e produtores mais completos da sua geração, acumulando mais de dois milhões de streamings globais nas plataformas digitais.

A série juvenil contará com duas faixas que capturam intensamente a essência e o talento do artista. “Nobody Do It” é uma música atrevida e sensual, enquanto “Segue” aborda a desilusão amorosa com uma vibração club dançante. Essas escolhas, que se alinham de forma perfeita ao universo juvenil da série, prometem encantar o público da quarta temporada e seguir o sucesso dos três temas de Andy Scotch incluídos nas temporadas anteriores. De entre estes, destaca-se o tema “Mundo Roda”, do álbum ANDRÉ (2023), que teve uma receção calorosa dos fãs.

Além disso, na última sexta-feira, o artista lançou o videoclipe de “Good”, mais uma faixa do álbum Contraditório, trazendo cenas exclusivas dos espetáculos recentes de Andy Scotch, refletindo a correria e a paixão pelo seu ofício. “Good” fala sobre o ritmo intenso de uma vida dedicada à música, repleta de viagens, palcos e a luta para viver daquilo que ama. O videoclipe, que já está disponível, deixa também uma mensagem enigmática sobre o próximo capítulo na trajetória de Andy Scotch, prometendo que a história dessa música ainda está longe de terminar.

Dois milhões de streams

Os mais de dois milhões de streams globais têm sido cruciais para o crescimento de Andy Scotch, reacendendo o foco do seu trabalho no estrangeiro, onde a sua música alcançou um público dedicado. A pandemia trouxe dificuldades significativas para o artista, resultando no cancelamento de 15 concertos internacionais em países como Luxemburgo, Suíça e Inglaterra. No entanto, com o recente sucesso digital, novas oportunidades têm surgido. “Esses números abriram-me portas para expandir a minha música e retomar com ainda mais força, além de colaborações com produtores de renome internacional”, diz o artista.

Atualmente, Andy Scotch está a trabalhar com um produtor de prestígio, cujos trabalhos incluem colaborações com artistas de renome mundial como Beyoncé, Dr. Dre e 50 Cent. Andy está também a colaborar com uma das vozes originais dos Milli Vanilli, um grupo que marcou os anos 90 com sucessos como “Girl You Know It’s True”.