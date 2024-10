Vagos Metal Fest teve impacto superior a 1.3 milhões de euros

Já são conhecidos os resultados do estudo independente levado a cabo pela consultora Cision que avaliou o potencial mediático, as características sociológicas do público e o impacto económico da mais recente edição do Vagos Metal Fest. Na última reunião de câmara, a 24 de outubro, o presidente da Câmara de Vagos, João Paulo Sousa, apresentou os principais indicadores de performance do evento que reuniu cerca de 15 mil pessoas, entre os dias 2 e 4 de agosto, na Quinta do Ega, em Vagos.

Este ano, o Vagos Metal Fest foi objeto de 341 notícias nos media e 649 publicações nas redes sociais, alcançando 50,8 milhões de impressões de audiência potencial acumulada. “Com um total de 9% da população portuguesa a ser exposta à mensagem, cada cidadão português foi impactado em média 53 vezes”, apontou o autarca vaguense, revelando ainda que o espaço ocupado pelo evento nos media equivale a um valor próximo dos 983 mil euros.

Impacto digital

Os órgãos de comunicação online foram responsáveis pela maior fatia da divulgação do festival e, nas redes sociais, foi o Instagram do evento a registar maior expressividade nos indicadores analisados – entre notícias online e publicações nas redes sociais, estamos a falar de mais quase 138 mil interações (“gostos”, comentários e partilhas).

A determinação do desempenho mediático do Vagos Metal Fest foi efetuada através da análise da informação editorial veiculada na imprensa local, regional e nacional, nos meios de comunicação online, nas estações de rádio e nos canais de televisão, bem como nos conteúdos partilhados nas redes sociais e nas plataformas próprias do evento, de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2024.

Mais homens e de fora do concelho

No que concerne à avaliação sociológica, feita com base num conjunto de 300 entrevistas realizadas no local, verificou-se uma maior presença de festivaleiros do sexo masculino (71%), na faixa etária dos 25 aos 34 anos (42%) e com formação superior (59%). A esmagadora maioria dos presentes não era natural de Vagos (96%) e 67% eram repetentes no evento.

De acordo com este estudo, a música foi a principal razão para a maioria dos festivaleiros (60%) participarem nesta edição do Vagos Metal Fest – a banda alemã Blind Guardian foi a que levou mais gente à Quinta do Ega (13%).

Quase metade dos participantes soube da existência do evento através de amigos ou conhecidos, 94% avalia o evento de forma positiva ou muito positiva e 93% diz querer regressar. 59% afirmou não ter ido nem pretender ir a qualquer outro festival de música em 2024, a mesma percentagem dos que revelam que o evento decorreu de acordo com as suas expectativas. A probabilidade de os inquiridos virem a recomendar o festival a familiares e amigos é de 49% – ainda que, entre os residentes, a probabilidade de recomendação seja de 100%.

Turismo e economia local

Todos os vaguenses que responderam a este inquérito afirmaram ter uma opinião positiva ou muito positiva sobre a realização do evento na sua localidade de residência – 42% destaca o impacto turístico do evento, 33% realça a dinamização do alojamento (hotelaria e campismo), da restauração e do comércio local e 25% sublinha a oportunidade de divulgação do concelho que decorre do facto de Vagos acolher o festival.

No que concerne a sugestões de melhoria, 12% reclamam um maior número de WC, 10% ambicionam um cartaz melhor, 6% gostariam que houvesse mais do que um palco e também 6% pedem para que seja controlada a “praga de mosquitos”.

Finalmente, com base no número total de participantes no evento e na análise ponderada aos valores que os inquiridos dizem ter intenção de gastar em Vagos durante o evento, estima-se que o impacto económico desta edição do Vagos Metal Fest tenha sido superior a 1,3 milhões de euros (mais 375 mil euros do que no ano passado, mas menos cerca de 40 mil euros do que em 2022, o melhor ano de sempre).

Afonso Ré Lau