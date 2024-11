Apolândia inunda Oliveira do Bairro de espírito natalício de 13 a 22 de dezembro

A Apolândia promete ser “o evento de natal” do concelho de Oliveira do Bairro, envolvendo dezenas de artistas e de associações, não só do Município como também de fora, em dez dias de pura animação e espírito natalício, de 13 a 22 de dezembro.

Os pórticos iluminados, junto à sede da Apoforno, já não deixam dúvidas: estão oficialmente abertas as festividades de natal na aldeia da Póvoa do Forno, Troviscal.

Foi com fogo de artifício que, ao cair da noite da passada sexta-feira, se deu início à apresentação formal da Apolândia, que pelo segundo ano consecutivo (mas com outra dimensão), quer fazer as delícias, não só dos mais pequenos, mas também das suas famílias e de todos os que se quiserem juntar, quer para assistir aos vários momentos de animação, quer também para desfrutar das boas iguarias, tão típicas desta época. Segundo explicou a presidente da Apoforno, Patrícia Palma, numa parceria com o Troviscalense, “vamos ocupar todo o campo de futebol de 11 com as barraquinhas de artesanato e com as famosas iguarias natalícias, havendo mesmo, este ano, um restaurante no espaço”.

A música, virá “dos vários cantos do concelho, para mostrarmos o que é nosso”, mas vêm igualmente artistas de fora, “que emprestam a sua qualidade ao nosso evento, a maioria a troco apenas de umas salvas de palmas”.

Para além disso, haverá diversões, o tradicional comboio, o canhão de neve e, não podia faltar, “o sempre querido Pai Natal”.

Pela primeira vez no concelho de Oliveira do Bairro vai estar também a Coleção Privada de Presépios da ex-Primeira-Dama de Portugal, Maria Cavaco Silva, à qual serão associados outros presépios “de alguns nossos conterrâneos”, anunciou a presidente da Apoforno, frisando que esta será uma operação envolvendo um trabalho e logística de grande rigor.

Outra das estreias é um circo em permanência. A companhia de circo Leunam vai apresentar 12 sessões gratuitas, num espaço com 600 lugares.

Desfile de “estrelas”

A Apoforno, que está a celebrar 35 anos, quer que este seja um evento marcante no concelho e, a avaliar pela apresentação, assim será. Na sexta-feira, a estrada EM 596 foi cortada, para o desfile, em passadeira vermelha, de todos (ou quase) os intervenientes nesta festa. A começar pelos Bombeiros de Oliveira do Bairro, que “emprestaram” as suas viaturas para o transporte de todos os ilustres.

O primeiro carro trazia a presidente da associação Apoforno, Patrícia Palma, o presidente da Câmara, Duarte Novo, o presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (a quem será doada uma parte dos lucros do evento), Nunes Cardoso, e a comandante recém-empossada, Catarina Amaral.

O mote para a Apolândia 2024 é precisamente a Paz e nada melhor do que a personificar com “os nossos soldados da Paz, os nossos Bombeiros”, explicou Patrícia Palma. “Vamos pedir para que haja Paz no Mundo. Que se acabe com as Guerras e todos estejamos unidos, numa só voz.”

O orçamento deste evento, “o maior evento de Natal totalmente feito com fundos privados na região”, ronda os 22 mil euros, contando com um apoio de 2 mil euros da Câmara Municipal.

“A Apolândia consegue congregar um conjunto de atividades, mas mais do que isso, promove aquela vontade de estarmos juntos que se tem vindo a perder e, se não forem iniciativas como esta, não conseguimos viver verdadeiramente o espírito de Natal”, afirmou Duarte Novo. “Com esta iniciativa, ficaremos mais ricos em Oliveira do Bairro. Que a Apolândia traga uma marca ao concelho e, acima de tudo, a união”, desejou o autarca.

Abençoado pela chuva, o desfile de convidados fez-se durante cerca de uma hora, com elementos das várias associações e artistas que vão fazer parte do evento, assim como os padrinhos desta edição – Mónica Jesus e Alcides Barros – e os presidentes de junta, uma vez que este é, de facto, um evento que envolve todo o concelho.

A música foi uma constante, quer através do saxofonista Ricardo Neto, quer através do Orfeão Sol do Troviscal, quer ainda com Cindy Areias, prevendo-se uma festa memorável, de 13 a 22 de dezembro, nesta pequena aldeia da Póvoa do Forno.