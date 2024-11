Museu LOAD ZX distinguido nos prémios da indústria de videojogos portuguesa

O Museu LOAD ZX, um projeto pioneiro de Cantanhede, conquistou o prémio “Comunidade” nos Spotlight Awards, uma das duas categorias em que foi finalista neste evento que celebra o talento e a criatividade na indústria nacional de videojogos.

A cerimónia final dos Spotlight Awards decorreu na última quinta-feira, 14 de novembro, em Cascais, sob a organização do coletivo Gamedev Lisbon. O evento decorreu em paralelo com a DevGAMM!, uma conferência internacional que trouxe a Portugal algumas das maiores figuras da indústria, como John Romero, um dos criadores de Doom (ou Wolfenstein, Quake e outros) que marcou indelevelmente a história dos videojogos.

“Este prémio, que muito nos honra, é a confirmação do impacto crescente que o Museu LOAD ZX Spectrum tem tido na comunidade de fãs do ZX Spectrum e da cultura retro, para além da importante dimensão museológica, cultural, histórica, educativa e mesmo turística deste centro de inovação”, referiu o vice-presidente Câmara Municipal de Cantanhede com o pelouro da Cultura, Pedro Cardoso.

Ainda de acordo com o autarca, “esta distinção junta-se a outras como a que o Museu recebeu no âmbito do prémio de empreendedorismo turístico mais antigo do país – Prémio José Manuel Alves -, concurso que tem como missão distinguir e apoiar projetos inovadores no setor do Turismo com implementação na região Centro de Portugal, e cujo segundo lugar muito nos orgulha”.

Os Spotlight Awards visam fortalecer e celebrar a indústria portuguesa de videojogos, destacando os melhores jogos, desenvolvedores, estúdios e comunidades.

O Museu LOAD ZX foi nomeado e finalista na categoria “Community Impact” (Impacto na Comunidade) e João Diogo Ramos foi nomeado e finalista na categoria de “Person of the Year” (Personalidade do Ano).

“É uma enorme alegria ver o Museu LOAD ZX a receber o primeiro prémio da noite”, afirmou o fundador e curador do museu, João Diogo Ramos, que agradeceu em nome da equipa promotora e de voluntários, o reconhecimento dado a este projeto de Cantanhede que era, “de alguma forma, um forasteiro na lista de finalistas, o que torna este resultado ainda mais especial”.

Na sua intervenção, recordou a importância da plataforma que proporcionou o primeiro contacto com os videojogos a muitos jovens aspirantes a programadores nos idos anos 80 e 90.

João Diogo Ramos sublinhou ainda que “a história dos videojogos desenvolvidos em Portugal é muito mais rica do que inicialmente se pensava, como o nosso museu tem vindo a demonstrar nas suas diversas atividades”, finalizando com a ideia de que aquele local é uma porta aberta de acesso a alguns criadores de jogos internacionais que começaram naturalmente no ZX Spectrum e que o museu quer ajudar a envolver na indústria nacional.