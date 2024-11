Museu LOAD ZX Spectrum em destaque no Lisboa Games Week

O Museu LOAD ZX Spectrum esteve presente no maior evento nacional dedicado aos videojogos que decorreu na Feira Internacional de Lisboa (FIL) entre 21 e 24 de novembro. Esta presença resulta de uma parceria institucional que o Município de Cantanhede estabeleceu com a Fundação AIP e a Associação Geração SPECTRUM para apresentar, em exclusivo e a título de extensão temática, a representação do Museu LOAD ZX Spectrum até 2024.

Num espaço de aproximadamente 110 metros quadrados, os visitantes tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência singular de aprendizagem e diversão, com acesso a conteúdos multimídia criados especialmente para o evento e a oportunidade de reviver alguns dos jogos mais emblemáticos desenvolvidos para o ZX Spectrum.

O stand do Museu foi amplamente frequentado, especialmente durante as atividades programadas e destaque para a apresentação da preservação do TENET feita pelo museu no palco principal e o êxito do Quiz no mesmo local.

Outro momento marcante foi a presença de figuras conhecidas, como o atleta Nelson Évora, o jornalista Jorge Gabriel, o humorista Nilton e os músicos da banda Os Anjos, que visitaram o espaço do museu, que contou também com a presença de antigos engenheiros da TIMEX Portugal que conceberam o sistema TENET em 1986.

“Estamos extremamente satisfeitos por marcar presença, pela terceira vez, na Lisboa Games Week, o evento de referência no setor dos videojogos. Tivemos o privilégio de contar com a presença de pessoas ligadas à TIMEX Portugal em algumas das sessões de demonstração da rede informática TENET, um sistema que o nosso museu trabalhou ao longo de dois anos para preservar e agora dar a conhecer ao público. Outro momento marcante, numa colaboração com a FNAC Portugal, foi a oportunidade de testar e apresentar o computador The Spectrum, lançado mundialmente no primeiro dia da Lisboa Games Week e que está a trazer muita gente de volta ao mundo do Spectrum. Tivemos a honra de gravar um vídeo com as primeiras impressões e uma análise crítica ao equipamento, algo que despertou imenso interesse e curiosidade nos nossos seguidores”, afirmou o cofundador e curador do Museu, João Diogo Ramos.

O vice-presidente da Câmara Municipal com o pelouro da Cultura, Pedro Cardoso, que marcou presença no evento, referiu: “mais uma vez surpreendemos, e usando uma linguagem de videojogos, podemos dizer que no Lisboa Games Week o Museu LOAD Zx Spectrum e o Município de Cantanhede passaram juntos para o próximo nível”.

O autarca sublinhou ainda que “esta participação constituiu uma oportunidade para alavancar ainda mais a projeção deste Museu e a dinâmica que não para de crescer. Uma presença demonstrativa da importância do Museu LOAD ZX Spectrum, das várias dimensões deste projeto e do enorme interesse educativo e pedagógico”.

A Lisboa Games Week tem-se consolidado como um marco no calendário escolar, afirmando-se como o maior evento nacional dedicado aos videojogos e proporcionando uma experiência inigualável. Entre as diversas áreas de interesse, destaca-se a promoção de cursos e formações virados para os jogos digitais e tecnologias associadas. O Lisboa Games Week promove ainda espaços temáticos e programas de formação presenciais, orientados para alunos e professores, através de parceiros especializados, universidades e politécnicos.