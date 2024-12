Aquário dos Bacalhaus em Ílhavo celebra 12.º aniversário com programa especial

O Museu Marítimo de Ílhavo vai celebrar, no dia 11 de janeiro, o 12.º aniversário do Aquário dos Bacalhaus, a propósito da reabertura desta infraestrutura, que, durante alguns meses, esteve fechada ao público, para realização de obras de beneficiação e de requalificação.

Para tal, o Museu Marítimo de Ílhavo preparou um programa para todo dia, sempre em torno do Aquário, destacando as temáticas da preservação dos oceanos, da promoção da cidadania azul e do papel dos Aquários na consciencialização para a proteção dos recursos marinhos.

O programa do 12.º aniversário começa às 10 horas, junto ao Aquário dos Bacalhaus, com “Aquarianas”, um espetáculo para famílias com crianças dos 12 meses aos cinco anos, que, ao ritmo da música, convida a embarcar na missão de tornar o oceano mais limpo.

Durante toda a tarde, entre as 14 e as 18 horas, decorrem, no auditório do museu, as Jornadas “Aquários e Cidadania Azul”, sobre o papel dos aquários na promoção da cultura de sustentabilidade e de respeito pela biodiversidade.

O evento contará com um diversificado painel de especialistas que irão explorar a capacidade dos aquários, enquanto espaços de consciencialização, de comprometimento e de proatividade na defesa do futuro do nosso planeta, na medida em que demonstram a importância de preservar os nossos recursos marinhos para as gerações vindouras.

A participação nas jornadas é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, que pode ser efetuada enviando um e-mail para visitas.mmi@cm-ilhavo.pt, com os seguintes dados: nome, profissão, instituição e contactos.

As celebrações do 12.º aniversário do Aquário dos Bacalhaus encerram às 18 horas, com assinatura do protocolo de colaboração entre o Museu Marítimo de Ílhavo e o Comité Nacional para a Década do Oceano, o lançamento da 12ª edição da Revista Argus, dedicada à Década do Oceano, a apresentação do catálogo da exposição “Mar Oceano: Legado de Mário Ruivo” e a inauguração da exposição de ilustração científica “Oceanos de Vida, mares de ilustrações”, de Fernando Correia.