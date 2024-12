Já é conhecida a data para a Expofacic 2025

A edição de 2025 da Expofacic – Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede decorre entre os dias 31 de julho e 10 de agosto. A definição desta data é resultado da auscultação prévia às principais entidades parceiras, bem como da avaliação efetuada pela Comissão Organizadora, presidida pela presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

“Continuemos empenhados em fazer o melhor para que este ativo da maior relevância continue a afirmar-se como o maior e melhor evento do género a nível nacional. A Expofacic vive um momento especialmente importante da sua revitalização e modernização, que a edição de 2024 confirmou, e o objetivo passa por melhorar todos os parâmetros em 2025”, sublinha o presidente do Conselho de Administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso.

Mas as novidades não se ficam por aqui. Depois de ter vencido, em 2019, o prémio de Best Festivity dos Iberian Festival Awards, e de figurar no top 10 das últimas duas edições, a Expofacic volta a estar presente entre os finalistas, desta vez em mais quatro categorias, para além de Best Festivity – Contribution to Equality, Best Comunication & Marketing Strategy, Contribution to Sustainability e The Event Safety Award.

“Estas 5 nomeações são um enorme reconhecimento para a vasta equipa que trabalha para o sucesso da Expofacic, para a Câmara Municipal de Cantanhede e para as gentes do nosso concelho.”, refere o presidente do Conselho de Administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso, adiantando que é “um orgulho estarmos presentes neste prestigiado lote de eventos musicais, que representam o que de melhor se faz na Península Ibérica”.

A terminar, Pedro Cardoso deixa um apelo: “a todos os visitantes que reconhecem o nosso valor, rigor e profissionalismo crescente que o repliquem no formulário de votação”.

Os Iberian Festival Awards premeiam os melhores festivais de música em Portugal e Espanha. A cerimónia de entrega dos prémios da 8.ª edição está marcada para 15 de março de 2025, em Almancil (Loulé).