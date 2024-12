Ílhavo: Projeto Cultural propõe atividades para o primeiro trimestre de 2025

Nos primeiros três meses do ano, o 23 Milhas, projeto cultural do Município de Ílhavo propõe música, teatro, dança, exposições, um encontro de mediação e serviços educativos, o regresso do festival Palheta e a reabertura do espaço Planteia à programação.

Em janeiro, destaque para o espetáculo “Maria de Buenos Aires”, na Casa da Cultura de Ílhavo, no dia 25 de janeiro. É uma ópera-tango com música do compositor Astor Piazzolla, com libreto de Horário Ferrer, cuja estreia data de 1968. No dia seguinte, a Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré recebe “CA.LEI.DOS.CÓ.PI.CO”, da companhia Terceira Pessoa, um espetáculo de teatro para a infância que explora a dimensão da criança como força autónoma de cidadania, capaz de tomar decisões, exercer os seus direitos e assumir uma posição ativa na sua vivência consigo própria e com os outros. Através do cruzamento entre do teatro e da dança e das artes plásticas e visuais, exploram-se os conceitos de identidade individual e coletiva, tema que vai, de resto, orientar o manifesto da programação no 23 Milhas, durante todo o ano: questionar tudo o que há por dentro e em torno da identidade.

Já em fevereiro, o GrETUA regressa ao Cais Criativo da Costa Nova com mais uma proposta para passar a noite, a dormir ou não, com um concerto de cerca de oito horas. Mariana Miguel atua nos “Sleepstages: concertos para dormir”, que propõe uma noite partilhada, que arranca às 23:55 do dia 1 de fevereiro, com música em permanência, que termina num pequeno-almoço no Cais. Nos dias 6 e 7 do mesmo mês, o Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre recebe o Territórios Públicos, que reúne profissionais e artistas para falar sobre serviços educativos e mediação. Nesse contexto, mas na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, no dia 7, às 21:30, a Teatro Meia Volta apresenta “Q de Quê?”, espetáculo de teatro em forma de pergunta, dirigido a crianças e jovens a partir dos 8 anos, que pretende refletir sobre diversidade, identidade e expressão de género.

No dia 8 de fevereiro, a artesã Vanessa Barragão inaugura a exposição “Submerso Imerso”, na Casa da Cultura de Ílhavo, às 21:00 e, no mesmo dia, às 21:30, David Fonseca apresenta “Still 25”, em que celebra 25 anos de carreira com os seus maiores êxitos, mas também através de um espetáculo que funde música, cinema e performance.

No dia 14 de fevereiro, a “Minha Casa Tour”, de David Carreira, em que o artista interpreta alguns dos seus maiores sucessos em acústico, passa pela Casa da Cultura de Ílhavo e, já no dia 16, a Orquestra Filarmónica Gafanhense apresenta um concerto especial na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré. No fim-de-semana seguinte, já a 21 de fevereiro, a Astro Fingido regressa a Ílhavo para apresentar “Dilema Capital”, espetáculo que reflete sobre a condição de ser artista.

Já em março, de 14 a 16, o festival Palheta – Robertos e Marionetas volta à Gafanha da Nazaré. No mesmo mês, o Planteia regressa da sua hibernação e promove o Plantio da Primavera, em que a comunidade é convidada fazer a manutenção do espaço-jardim da praça da Casa da Cultura de Ílhavo, mas também a plantar o que irá florir nos meses seguintes. Por fim, a 23 de março, a Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré recebe “O Cubo”, da Estação das Letras, um espetáculo para bebés e famílias. No mesmo dia, a Casa da Cultura de Ílhavo, acolhe “Sagração”, da conceituada coreógrafa e bailarina brasileira Deborah Colker, que apresenta um espetáculo de dança criado a partir do clássico “A Sagração da Primavera”, de Igor Stravinsky, mas que lhe adiciona sons e ritmos brasileiros.

Toda a programação está disponível em 23milhas.pt e os bilhetes disponíveis em ilhavo.bol.pt ou nas bilheteiras físicas da Casa da Cultura de Ílhavo e da Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré.