Mérito desportivo vale apoio a nove associações de Cantanhede

Um valor global de 50 mil euros, mais 10 mil do que em 2023, é quanto a Câmara Municipal de Cantanhede entregou, no passado dia 27 de novembro, a nove associações desportivas do concelho, que cumpriram os critérios do subprograma 4 (Prémios de Mérito Desportivo) do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo.

A entrega formal deste apoio decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho, numa sessão presidida pela presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, e na qual também marcou presença o vereador do Desporto, Adérito Machado, assim como dirigentes das associações desportivas.

Este apoio, referente à época desportiva de 2023-2024, contemplou a União Recreativa de Cadima, Academia CantanhedeGym – Associação, Associação Desportiva Cantanhede Cycling, Clube de Futebol “Os Marialvas”, Ançã Futebol Clube, Gira Sol Associação de Desenvolvimento de Febres, Associação Voleibol Gândara Mar, Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense e Grupo de Pescadores de Sepins.

Entre os desempenhos que contribuíram para a atribuição deste apoio estão a participação em provas europeias, assim como títulos de campeão nacional e distrital. Foi ainda reconhecido pelo Município a presença nas seleções nacionais de diversas modalidades.

“Este apoio, que consta do regulamento municipal, constitui um estímulo, mas também é um sinal do apoio permanente da Câmara Municipal dá ao movimento desportivo”, referiu a presidente da autarquia, Helena Teodósio, que se congratula com o facto de, face ao ano anterior, mais uma associação ter cumprido os requisitos para receber o apoio. “É sinal de que em Cantanhede se trabalha cada vez mais e melhor no plano desportivo, mas também reflexo do papel relevante das instituições desportivas, que além da vertente de competição, desenvolvem uma atividade decisiva na promoção da atividade física junto da população”, complementa.

De referir que já este ano, a autarquia entregou a 28 associações desportivas um apoio global de cerca de 120 mil euros. A par disso, as infraestruturas desportivas têm sido alvo de profunda requalificação. Já este ano, a Câmara investiu 400 mil euros na instalação do relvado sintético no campo de treinos do complexo desportivo de Febres e inaugurou os novos balneários do Parque Desportivo do Fujanco, num investimento municipal de 120 mil euros. Também o court principal do Parque Municipal de Ténis foi requalificado, empreitada na qual a autarquia investiu cerca de 80 mil euros.

Por último, continua a decorrer a empreitada do Complexo Desportivo de Cantanhede, com um investimento de 3,2 milhões de euros. Para breve está prevista a instalação do sistema de iluminação, substituição do relvado natural e construção de um relvado sintético de futebol 7/9.