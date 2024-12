Nova Agrovouga cimenta posição de maior feira agrícola e pecuária da região

De 15 a 24 de novembro, Aveiro esteve no epicentro do agronegócio e da promoção do que melhor se produz na zona centro do país, na valorização dos produtos locais e serviços do ecossistema do setor primário da agricultura.

A edição 2024 da Nova Agrovouga contou com a presença e participação dos Ministros da Agricultura e da Cultura, José Manuel Fernandes e Dalila Rodrigues, respetivamente e do Secretário de Estado da Agricultura, João Moura.

Organizado pela Câmara Municipal de Aveiro, o evento cimentou a sua posição de maior feira agrícola e pecuária da região, continuando a aposta numa versão alargada de dez dias, que se irá manter em 2025.

Esta 5.ª edição levou ao Parque de Feiras e Exposições de Aveiro cerca de 100 mil pessoas, com destaque para as cerca de 2.700 crianças dos vários estabelecimentos de ensino do Município que, de 18 a 22 de novembro, descobriram os encantos da Quinta Pedagógica, do arborismo e da floresta e do ciclo do leite, também no quadro da promoção da nossa raça bovina autóctone, a Marinhoa.

Na Nova Agrovouga houve ainda tempo para que miúdos e graúdos descobrissem os encantos da tecnologia aliada à agricultura e do mundo equestre, com sessões de batismos a cavalo e workshops da nobre arte de ferrador.

A gastronomia e os produtos distintivos da Região estiveram em destaque, desde a carne Marinhoa ao leitão, passando pelos vinhos e espumantes da Bairrada, aos produtos do Mar e da Ria de Aveiro, sem esquecer os Ovos Moles de Aveiro. A componente técnica foi uma das novidades, com debates e conferências. A animação foi uma constante ao longo do evento, com espetáculos musicais, showcooking, provas de queijos comentadas e a presença de várias Confrarias Gastronómicas da região.