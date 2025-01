Melhores práticas ambientais de Cantanhede distinguidas pela 14.ª vez

O Município de Cantanhede viu ser-lhe atribuído, pelo 14.º ano consecutivo, as insígnias ECOXXI, que lhe conferem o estatuto de autarquia comprometida com a causa da sustentabilidade ambiental do território.

Na edição de 2024, foram atribuídas 61 bandeiras verdes ECOXXI, sendo Cantanhede um dos municípios que integra o grupo dos “Top 20”, ou seja, um dos que apresentam os indicadores mais elevados em boas práticas ambientais.

A distinção ECOXXI resulta da candidatura conjunta da Câmara Municipal e da INOVA-EM, na qual o júri da Associação Bandeira Azul da Europa destacou os bons indicadores do Município em diversos domínios, como a atribuição de bandeiras azuis a praias marítimas e fluviais, as ações de sensibilização ambiental, a percentagem de população servida por abastecimento de água de qualidade, o ordenamento do território, a beneficiação do espaço urbano e zonas verdes e a conservação da natureza e biodiversidade.

Para a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, estas insígnias atestam o “sólido e permanente trabalho efetuado pela autarquia no domínio ambiental”, que se concretiza não apenas com “os investimentos realizados em infraestruturas e equipamentos tendentes a reforçarem a sustentabilidade ambiental do concelho”, mas também pela “mobilização dos munícipes, com particular enfoque na população escolar, para a adoção de comportamentos orientados para a preservação do ambiente e a proteção da natureza”.

Já o vice-presidente da autarquia com o pelouro do Ambiente, e que coordena esta candidatura, Pedro Cardoso, enfatiza que “este galardão não é um fim em si mesmo, pelo que para além do incentivo pelo reconhecimento das boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas ao nível do município, constitui uma oportunidade para continuarmos a avaliar e a refletir sobre novas formas e práticas ambientais mais sustentáveis”. “É um trabalho permanentemente inacabado”, observou.

Inspirado nos objetivos da Agenda 21, o Programa ECOXXI valoriza ainda questões como a cidadania e participação pública, o acesso à informação ou ao emprego, sendo a avaliação do desempenho dos municípios da responsabilidade de uma equipa em que estão representadas mais de 40 entidades oficiais e organizada em júris especializados que refletem, analisam e fazem a avaliação dos dados em cada um dos parâmetros estabelecidos.