Vagos acolhe o XIX Torneio Aberto Concelho de Vagos em ténis de mesa

Nos próximos dias 25 e 26 de janeiro, Vagos volta a ser a capital nacional do ténis de mesa jovem, a nível nacional, com a realização da décima nona edição do Torneio Aberto Concelho de Vagos.

Organizado pelo Vagos Sport Clube, com o apoio do Município de vagos, sob a égide da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, este é já um evento bem consolidado e com tradição no mapa desportivo vaguense, que promete aportar ao Pavilhão Municipal João Rocha largas dezenas de atletas, em representação de emblemas de todo o país, que competirão nos escalões de sub-11; sub-13; sub-15 e sub-19, na vertente masculina e feminina.

Desta forma, quem se deslocar a este espaço desportivo, terá a oportunidade de ver ao vivo o talento dos praticantes nas vertentes de iniciação, desenvolvimento e consolidação das vertentes técnico-táticas inerentes à modalidade, onde despontam e se afirmam talentos à escala nacional a cada edição que passa.

Do ponto de vista do alinhamento das competições, no sábado, dia 25, as categorias que vão estar em competição serão as de su-11 e de sub-15, com os primeiros emparelhamentos masculinos a terem o seu início depois das 9h00 e os femininos um pouco mais tarde.

Para o dia de domingo, estarão reservados os escalões de sub-13 e sub-19.

A representar o concelho, estará o Vagos Sport Clube, entidade organizadora, que com 14 atletas irá competir em todas as categorias.

O décimo nono Torneio Aberto Concelho de Vagos, em ténis de mesa tem inscritos 277 mesatenistas que representarão 39 clubes à escala nacional.

Para o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Pedro Bento, que detém o pelouro do Desporto, “esta é já uma prova com um rico historial e muito bem implantada, quer no plano local, assim como a nível nacional no que ao ténis de mesa de formação diz respeito. Teremos todo o gosto em receber com toda a dedicação e carinho as centenas de atletas em representação de quase quatro dezenas de clubes filiados na Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, a uma prova que para além da componente desportiva, também ajuda na divulgação territorial do nosso concelho assim como na valorização do nosso comércio local.

Pedro Bento quis, também, “agradecer ao Vagos Sport Clube pelo empenho na organização de toda esta enorme operação desportiva e à FPTM por continuar a confiar no concelho de Vagos para acolher este certame que muito nos dignifica”.