“A Columbófila Cantanhedense não é dos diretores, é das pessoas que aqui andam”

Fundada a 24 de agosto de 1950, por Anselmo Baía, a Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense (ASSSC) celebra este ano o 75.º aniversário.

A associação tem atividade nos setores desportivo, educativo e social, mas foi na columbofilia que tudo começou e que “deu o mote ao aparecimento de outras atividades”, realça Lurdes Silva, presidente da Direção-Geral da associação.

A história da ASSSCC começou apenas com a columbofilia em 1950, através da ideia de Anselmo Baía, o primeiro presidente da direção, juntamente com Joaquim Protásio e José Maria Gaspar (Zeca). No entanto, após o 25 de Abril de 1974, o associativismo foi crescendo, assim como a prática desportiva e foram aparecendo mais novidades e mais secções nesta associação.

Para além da prática desportiva, as áreas sociais e solidária fazem parte do portefólio de atividades da Columbófila Cantanhedense desde o início. “Temos o projeto Ponto de Partida, com Cabo Verde, em que enviamos para várias ilhas alimentos, roupa e material escolar. Fazemos várias campanhas para esse projeto e temos sempre o cuidado de partilhar nas redes sociais quando os bens são entregues”, diz Lurdes Silva.

À parte das ações com Cabo Verde, onde têm duas lojas sociais, também têm uma parceria com o Continente, “acompanhamos uma série de famílias, em que todos os dias, as coisas que não podem passar para o dia seguinte, como bolos, pães, massa, produtos de higiene, são entregues no dia seguinte logo de manhã a essas famílias”. “Todos os dias temos a porta aberta e doamos esses bens a famílias.”

A Columbófila, que também funciona como uma IPSS, acompanha cerca de 35 pessoas carenciadas, cerca de 10 agregados familiares. Não é fácil gerir uma associação com todas estas componentes, “mas temos contabilidade organizada e centro de custos para tudo o que é secção”.

Desde sempre que “uma das preocupações é a parte social”, sendo que, a partir de 1973, quando começaram a aparecer as modalidades, um dos objetivos era “ir buscar jovens carenciados e incluí-los nas secções desportivas”. De acordo com Lurdes Silva, ainda hoje o fazem. “Há uma parte que é paga pelo utente, mas depois, temos outra em que são jovens, os quais sabemos que a família não tem capacidade para pagar a mensalidade e é a Direção-Geral que a assume.”

A mesma acrescenta que “ainda há alguma miséria escondida”, vão detetando várias famílias carenciadas e ajudam-nas, tentando perceber quais as dificuldades por que passam, para saberem como as podem ajudar.

Várias modalidades

Atualmente, têm oito modalidades – patinagem artística, natação, hip hop, ballet, ar livre e aventura, atletismo, motociclismo – e terão uma nova modalidade, o judo, que está em formação para se poder começar a prática desportiva. As primeiras a aparecer foram o xadrez, em 1973, o voleibol e andebol em 1975, basquetebol, rugby, atletismo, campismo e caravanismo em 1976, teatro e ciclismo posteriormente, em 1981.

Também Lurdes Silva começou o seu percurso na Columbófila nas modalidades, mais concretamente no voleibol, em 1986. Depois, em 2010, assumiu o cargo de presidente da direção, que ocupa atualmente. Era aluna de Desporto e veio para a Columbófila. Recorda os tempos em que “ainda não havia piscina municipal em Cantanhede e tínhamos que ir aprender a nadar para Condeixa”.

Todas estas secções têm atividade praticamente diariamente, apenas o ballet é duas vezes por semana e o hip hop, quatro vezes por semana.

Atividades o ano inteiro

Para celebrar 75 anos de história, a Columbófila Cantanhedense pretende, não só assinalar o próprio dia com uma atividade, mas sim fazer algo diferente. “Temos o objetivo de fazer uma atividade por mês com todas as secções”, revela Lurdes Silva. No entanto, não vão deixar passar em branco o dia 24 de agosto e, segundo Casas de Melo, membro da direção, gostariam de fazer algo fora da caixa.

Em janeiro, foi feita a romagem ao cemitério, em homenagem a Alberto Abrantes, que foi o presidente da Associação que liderou por mais anos e com 49 anos de ligação à associação de Cantanhede. “Faz este ano 14 anos do falecimento do homem que dinamizou a Associação e vamos prestar-lhe a devida homenagem, como fazemos desde que faleceu”, afirma Casas de Melo.

Já este mês de fevereiro, a ASSSCC retomou um dos eventos que desenvolveu na década de 90, os “Encontros à Quarta-feira”, que tinham como objetivo dar a conhecer a realidade da Columbófila e o que verdadeiramente promovia, juntando na sede social da Associação, às quartas-feiras ao fim da tarde, largas dezenas de pessoas, nomeadamente quadros de entidades e empresas, autarcas, empresários, jornalistas, dirigentes, técnicos, gestores, entre outros, que ao longo dos anos se relacionaram com a Sociedade Columbófila.

Foi André Viegas, diretor clínico, da Clínica Fisio André Viegas, sediada na cidade de Cantanhede, quem abriu esta nova fase dos “Encontros à Quarta-feira”. Recebido por Lurdes Silva, visitou as instalações e conheceu as diversas atividades realizadas pela Sociedade Columbófila desde a sua fundação, com destaque para o funcionamento e plano de atividades das diversas secções, assim como os projetos solidários desenvolvidos. No final deste encontro, ambas as partes mostraram-se interessadas em reforçar colaborações.

Reconhecer a história e os membros da associação

A ASSSCC pretende recuperar a glória de décadas passadas. Este ano, já criaram um novo logótipo, mas desejam mais. “Este ano gostávamos e pretendemos ter um ano rico em atividades, regressar a uma gala que tínhamos todos os anos, que após a morte de Alberto Abrantes deixámos de fazer, pois não sentíamos o ânimo necessário”, revela a presidente da direção. Esta era uma Gala para reconhecer e premiar os atletas e as pessoas que colaboram com a ASSSC.

Outro dos grandes objetivos para celebrar este aniversário, seria “realizar um livro com toda a atividade da Associação relatada”, afirma Lurdes Silva, acrescentando ainda que já têm “meio livro” feito e quer ver se “até ao final do ano conseguimos acabá-lo”. Não será difícil conseguir encher muitas páginas, pois a Columbófila sempre foi muito “fora da caixa e andou sempre muito à frente”, afirma Casas de Melo, afirmando mesmo que foram “líderes em termos associativos nos anos 90, tendo em conta todas as limitações”. Chegaram a fazer vários intercâmbios na década de 90, para Alemanha e Holanda, por exemplo, o que, na altura, não era tão comum e tão fácil de fazer acontecer.

“Nestes 75 anos temos de afirmar as melhores décadas da Columbófila. Temos de ter a capacidade de avivar as memórias, relembrar e retomar o grande fluxo de atividades”, conclui Casas de Melo.

Programação completa do plano de atividades

Janeiro:

Homenagem ao Presidente Alberto Abrantes (12 a 19)

Fevereiro:

Encontros à Quarta-feira (dias 5 e 26)

Março:

Eleições

Projeto “Cooperação.Partida!” (dia 8)

Abril:

Encontro de órgãos sociais e seccionistas

Maio:

Encontro de gerações (dia 10)

Tertúlia – Famílias/Uma Geração

Junho:

Festa de Encerramento do Minibasquetebol (dia 1)

XII Torneio de Natação “Cidade de Cantanhede” (dia 7)

IX Torneio de Natação “Joaquim Padilha” (dia 8)

Atividade de basquetebol “Tapas & Papas”

Julho:

Sarau de Ballet

Sarau de Hip-Hop

Atividades da Patinagem Artística e do clube de Ar Livre na Expofacic (dia 31)

Agosto:

Exposição Fotográfica “75 anos, 75 imagens” (de 23 de agosto a 23 de setembro)

Atividades da Patinagem Artística e do clube de Ar Livre na Expofacic (de 31 de julho a 10 de agosto)

Setembro:

Exposição Fotográfica “75 anos, 75 imagens” (patente até 23 de setembro)

Torneio de Basquetebol

Outubro:

Trail do Sarilho, do Clube de Ar Livre e Aventura

Novembro:

II Festival de Festival de Patinagem Artística (dias 15 e 16)

Dezembro: