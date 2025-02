Rally noturno de Automóveis Clássicos volta a Águeda e Anadia em abril

O Vintage Motors Club Friends (VMCF) vai promover, nos dias 5 e 6 de abril, a 5.ª edição do Rally noturno de Automóveis Clássicos, que ligará Águeda a Anadia, a contar para o Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica.

À semelhança do ano passado, a prova tem o seu início no Largo 1.º de Maio, em Águeda. A primeira secção ligará Águeda a Talhadas. A segunda começa nas Talhadas e termina já no concelho de Anadia, em Avelãs de Cima. A última secção, no domingo, dia 6, realiza-se por terras anadieneses, com partida, pelas 10h, em frente à Câmara Municipal de Anadia, terminando com uma prova complementar no Vale Santo, pelas 12h30. A entrega de prémios será no Museu do Vinho Bairrada, onde, durante essa manhã, os automóveis participantes estarão em exposição (parque de estacionamento).

O Município de Anadia aprovou, na última reunião de executivo, atribuir uma verba de quatro mil euros para a organização do evento. O apoio municipal tem em consideração “o facto de a prova contribuir para a divulgação e promoção do Município e da região, proporcionando aos cidadãos um momento em que poderão recuperar alguma da tradição relacionada com este tipo de prova desportiva, apreciando os automóveis clássicos de rally”.