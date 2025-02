Rui Oliveira e Daniela Campos em destaque no Campeonato Nacional de Pista no CAR

A prova decorreu no último fim de semana, no Velódromo Nacional, em Sangalhos.

O Campeonato Nacional de Pista, que decorreu este último fim de semana, no Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia, teve os atletas Rui Oliveira e Daniela Campos como figuras de destaque.

Rui Oliveira, ciclista da UAE Team Emirates e campeão olímpico nos jogos de Paris 2024, apesar de ter sido uma inscrição de última hora, não ficou para trás e destacou-se dos demais nas várias provas entre a elite em que competiu. O atleta venceu a corrida por pontos, a eliminação e o madison, este em dupla com João Matias.

De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo, Rui Oliveira venceu a corrida por pontos, com 45, à frente de Miguel Salgueiro (AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense), 2.º com 32 pontos, e João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), 3.º com 30 pontos. Já na eliminação, o campeão olímpico superou João Matias e João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista). No madison, Rui Oliveira formou dupla com João Matias e, com 65 pontos, venceu as duplas formadas por Miguel Salgueiro e Diogo Narciso (47 pontos) e Daniel Dias e João Martins (28 pontos).

Ainda na elite masculina, João Matias venceu o omnium, com 137 pontos, tendo superado Miguel Salgueiro, 2.º com 133, e Diogo Narciso (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car), 3.º com 125 pontos. Já no scratch, sobressaiu César Martingil (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), à frente de Miguel Salgueiro e Daniel Dias (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

Na elite feminina, o domínio foi ainda maior com Daniela Campos (Eneicat-CMTeam) como protagonista. A jovem ciclista demonstrou toda a sua qualidade e potencial ao sagrar-se campeã nacional de todas as disciplinas em competição na sua categoria.

Na corrida por pontos, Daniela Campos venceu com 37 pontos, seguida de Beatriz Roxo (Cantabria Deporte/Rio Miera), 2.ª com 27 pontos, e Raquel Dias (Team Farto/Kiroot), 3.ª com 21 pontos. No omnium, somou 154 pontos, após vitórias em todas as provas do programa, com Beatriz Roxo a ocupar o 2.º lugar, com 141 pontos, e Patrícia Duarte a fechar o pódio, com 122 pontos.

A jovem ciclista portuguesa da Eneicat-CMTeam venceu ainda na eliminação, à frente de Patrícia Duarte e Raquel Dias, e no scratch, à frente de Beatriz Roxo e Patrícia Duarte.

Provas para os jovens

As camadas jovens também tiveram o seu lugar na competição. Emília Baía (Korpo Activo/Penacova) dominou a competição, ao vencer todas as provas de juniores femininas – eliminação, scratch e corrida por pontos.

Ainda na mesma categoria, mas nos masculinos, foi Francisco Alves (Blackjack/Bairrada) a vencer na eliminação e no scratch. No entanto, Dinis Martins (Landeiro/KTM/Matias & Araújo) superiorizou-se na corrida por pontos.

Já entre os cadetes, foi Inês Fonseca (Triumtermica/Águias de Alpiarça) , a evidenciar-se, tendo também vencido todas as provas – corrida por pontos, eliminação e scratch. Nos cadetes masculinos, a corrida por pontos foi vencida por Afonso Falcão (Landeiro/KTM/Matias & Araújo), a eliminação por Vasco Silva (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) e o scratch por Bruno Nogueira (Cantanhede Cycling/Vesam).

Nos juvenis, Lourenço Luciano (Triumtermica/Águias de Alpiarça) venceu as duas provas da categoria. Entre as femininas, foi Mariana Peixoto (Landeiro/KTM/Matias & Araújo) a celebrar no scratch. Já Carolina Bernardo (Escola Cantanhede Cycling/VESAM), foi a mais rápida no quilómetro.

Masters e paraciclistas também estiveram em destaque

O fim de semana de Campeonato Nacional de Pista no Velódromo Nacional foi também dedicado aos masters e ao paraciclismo.

No paraciclismo, Telmo Pinão (Academia Efapel de Ciclismo) venceu a perseguição individual de C1, C2 e C3, enquanto Miguel Pacheco (Academia Efapel de Ciclismo) festejou na prova de C4 e C5. No scratch, Telmo Pinão voltou a vencer, em C2. José Miranda venceu em C3, David Costa (Rodactiva/Golden Club Cabanas) em C4, Miguel Pacheco em C5 e André Soares em D.

Em masters, Liliana Jesus (Race Spirit Cycling Team) dominou nas provas femininas, tendo vencido o scratch e a eliminação de elites amadoras e masters 30, 40 e 50. A atleta celebrou também na corrida por pontos, entre elites amadoras, uma vez que Catarina Faroppa (Korpo Activo/Penacova) foi coroada entre masters 30, Ana Valido (ACD Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins) entre masters 40 e Elisabeta Necker (Almancilense) entre masters 50.

Nas provas masculinas, as figuras de destaque foram José Afonso (Vulcal/Centro Ciclista do Centro), António Faisco (UCA/Terralem Lda/Pracer Perfiles) e Manuel Rodrigues (ACD Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins), que venceram as provas de scratch, corrida por pontos e eliminação, de masters 30, 40 e 60, respetivamente.

Nas restantes provas masculinas, em masters 40, Rui Guerreiro (24horas Altimetria/ONTRACK) venceu o scratch e Gonçalo Santos (Vulcal/Centro Ciclista do Centro) festejou na corrida por pontos e na eliminação. Já em elites amadores, Francisco Marques (MR3Eventus/Prozimbral) destacou-se na corrida por pontos e na eliminação, enquanto João Simões (Clube de Ciclismo de Tondela – ADRT) venceu o scratch.

Fonte: Federação Portuguesa de Ciclismo