Cartaz eclético quer atrair várias gerações à Feira da Vinha e do Vinho de Anadia

Nininho Vaz Maia (dia 18), Sara Correia (dia 19), MC Daniel (dia 20), Morcheeba (dia 21) são os cabeça de cartaz da 21.ª edição da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia, que está de regresso ao Vale Santo, de 18 a 22 de junho.

A apresentação do certame, que tem nesta edição um orçamento global a rondar os 500 mil euros, decorreu na última segunda-feira, nos Paços do Concelho.

O vice-presidente da autarquia, Jorge Sampaio, destacou como grande novidade o facto das Marchas dos Santos Populares voltarem ao certame, deixando de se realizar num evento em separado. O regresso ao formato anterior deve-se, segundo explicou, “ao diálogo que temos mantido com as marchas” que voltam a encerrar, com chave de ouro, mais uma edição da Feira, no domingo, dia 22. “Este ano, temos bastantes marchas e boas surpresas para que esta seja uma noite memorável”, afirmou Jorge Sampaio, convicto de que a originalidade e criatividade das marchas provenientes das várias freguesias do concelho voltará a surpreender o público, sendo certo que, também este ano, atuará uma marcha da Câmara Municipal.

A realizar nos moldes dos anos anteriores, a presente edição da Feira da Vinha e do Vinho (FVV) sofrerá apenas alguns pequenos ajustes nos espaços, nomeadamente na zona do palco “Sentir Anadia”, que se tornava acanhada face à circulação dos visitantes.

A parte reservada aos produtores terá a configuração habitual, porque “o modelo seguido nos últimos dois anos vai muito ao encontro do que é o desejo do setor”, avançou Jorge Sampaio sobre os 14 ou 15 espaços destinados aos vinhos.

Os palcos vão continuar a ser dois, o palco Anadia Terra de Paixões, destinado à atuação dos grupos de cariz nacional, e o palco Sentir Anadia, que ficará a cargo das associações culturais do concelho, dando voz e visibilidade ao trabalho que realizam. “Como são cinco dias de feira, o que está definido é que haja rotatividade ente as associações para que em cada ano atuem cinco ou seis que depois não se repetem no ano seguinte”, explicou.

As tasquinhas e a restauração voltam a ter um espaço definido, já que são uma importante componente do certame. “No ano passado, a organização do espaço funcionou muito bem e tivemos um feedback muito positivo, pelo que o modelo será muito próximo, ainda que com alguns ajustes”, referiu Jorge Sampaio.

Cartaz diversificado

A apresentação do cartaz do Palco Terra de Paixões coube ao vereador Lino Pintado, que vincou a vontade do município de corresponder ao que são os gostos dos diferentes públicos: “voltamos a fazer este esforço de sermos o mais ecléticos possível e trazer ao certame um cartaz muito abrangente”.

No domingo, o dia dedicado às famílias – com entradas gratuitas – terá, à tarde, dois mini-shows: Cocomelon e Bluey prometem fazer as delícias dos mais pequeninos (17h30). À noite atuam as marchas populares (21h30).

Na apresentação do certame, a edil Teresa Cardoso sublinhou a vontade do executivo em manter, pelo menos nesta edição, a FVV no mesmo espaço (Vale Santo), dada a limitação de espaço, o que implica sempre um grande desafio à organização.

Reiterando que o certame visa a promoção do concelho, espera cinco dias de muito público, já que será este a garantir o sucesso do certame e dos expositores, que na presente edição voltam a rondar os 120 espaços. Por outro lado, Teresa Cardoso realça que a FVV também promove o associativismo, a gastronomia e os vinhos do concelho, dinamizando a economia local, desde o comércio ao turismo.

Cinco dias de festa, que acredita serem de grande animação, já que as entradas terão um preço simbólico de 3 euros. O bilhete geral terá um custo de 10 euros. Quem tiver os cartões Anadia Jovem ou Anadia Sénior poderá usufruir de 50% de desconto nos ingressos.