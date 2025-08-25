Casal Comba recebe 1.º Mercado Quinhentista com festa para toda a família

Combates reais medievais, acampamento medieval, danças orientais com apontamento de fogo, falcoaria, teatro e música são apenas alguns dos atrativos que o visitante poderá apreciar, já no próximo fim de semana (dias 30 e 31 de agosto), no Parque da Via Romana, em Casal Comba, que recebe a 1.ª edição do Mercado Quinhentista.

A iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de Casal Comba, visa celebrar os 511 anos de atribuição do Foral Manuelino. O evento vai contar com a participação de oito associações locais e tem um orçamento que ronda os 4 mil euros.

Hoje, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, Nuno Veiga, presidente da JF de Casal Comba, frisou que a iniciativa é a “concretização de um sonho coletivo” que o seu executivo gostaria de “ver crescer”, ano após ano, como “uma marca cultural do nosso território”.

Em contagem decrescente para aquela que será a primeira viagem no tempo, nada melhor do que o Parque da Via Romana para receber o 1.º Marcado Quinhentista, justificando o autarca esta escolha devido à proximidade das ruínas de uma villa (cidade das areias), localizada na Vimieira, onde foram encontrados vestígios romanos, assim como o facto da freguesia ter Foral Manuelino desde 1514. “Da herança romana ao foral concedido por D. Manuel I, a nossa terra sempre foi um espaço de encontro e cultura e comunidade. Uma história que a autarquia agora quer partilhar em forma de festa”, explicou.

Assim, no próximo sábado, dia 30 e no domingo, dia 31 de agosto, todos os caminhos vão dar a Casal Comba. A viagem no tempo faz-se à volta de um Mercado Quinhentista onde não faltarão recriações históricas, cortejos, música, dança, jogos, artesanato, sem esquecer as tasquinhas de comes e bebes.

“A feira pretende valorizar o património histórico e cultural da freguesia, dinamizar a economia e apoiar as nossas associações”, destacou o autarca, referindo-se às oito associações locais que vão ter neste espaço oportunidade para angariar alguma verba.

O desejo é que “este evento se torne uma tradição anual”, e que “seja a primeira de uma longa história”, frisou Nuno Veiga.

Já Nuno Marques, do grupo Episódio (associação cultural de teatro e recriação histórica, com sede em Cantanhede), que vai estar presente com cerca de 20 elementos, aproveitou o momento para elogiar o facto de cada vez mais, as autarquias e os seus executivos estarem sensibilizadas para a história.

“A nossa função é recriar e valorizar o património histórico”, pelo que estes dois dias vão reviver os tempos de D. Manuel I, mas também “promover o convívio familiar”, já que as recriações histórias que o grupo realiza “têm muito a vertente familiar”. “Queremos que seja um evento em que toda a família revisite tempos da época de D. Manuel I, através de vivências no acampamento, experimentando um conjunto de animações que lhes permita ficar a saber como era a vida naquela altura, graças a um programa extenso para toda a família”, avançou.

“Vamos ter as várias classes sociais presentes: clero, nobreza e o povo, mas também várias artes e ofícios”, vincou.

Marina Gregório, tesoureira da JF, deu nota de que o evento começa no sábado, pelas 14h, terminando no final do dia de domingo. “O nosso foral é de 12 de setembro, mas decidimos antecipar algumas semanas porque o mês de setembro é muito atribulado para todos”, explicou, dizendo que a opção recaiu pelo “final do verão que nos pareceu a melhor altura para comemorar os 511 anos de foral, mas fazê-lo para toda a comunidade e para quem nos quiser visitar”.

Marina Gregório não deixou também de se referir ao “orgulho”, em ter o tecido associativo e instituições da freguesia “ao nosso lado”, desejando que “o evento proporcione momentos de partilha e comunhão entre elas”, mas que “a comunidade também adira ao evento”, num salutar momento de convívio, já que aqui poderão jantar e almoçar.

Com entradas gratuitas, a partir das 16h de sábado e até à 1h da madrugada de domingo haverá sempre animação com base nas recriações históricas. Já no domingo, entre as 11h e as 18h, a animação continua, a cargo do grupo Episódio.