Rotunda para a Pedrulha vai avançar e terá reunião técnica para breve

Foto: CMM

A construção de uma rotunda na EN 234, na Pedrulha, começa a ganhar forma, estando prevista uma reunião técnica para breve para rever o projeto, disse ao JB o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco.

Sem precisar a data do encontro, que será marcado, entretanto, pela Infraestruturas de Portugal (IP), o autarca recorda que esta reunião técnica vem no seguimento do pré-acordo tripartido que já existia para avançar com a obra, conseguido no início deste ano e que junta a Câmara, IP e o promotor privado da obra.

Esta reunião com projetistas para revisão do projeto já elaborado, abordará também, entre outras questões, o estudo de segurança, para que depois se avance com os procedimentos legais para a construção deste equipamento, há tantos anos reclamado pela população local, pelo perigo que apresenta o atual cruzamento nesta importante via de acesso ao nó da Mealhada da A1 .

Conheça aqui ou na edição impressa de 25 de janeiro os contornos desta reivindicação da população, as reações do presidente da Junta de Casal Comba e a dimensão de todo o assunto que chegou à Assembleia da República.