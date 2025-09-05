Bussaco volta a ser palco de recriação histórica da célebre Batalha de 1810

Nos dias 27 e 28 de setembro, mais de 150 recriadores históricos, uniformizados à época e equipados com armas e canhões, vão dar vida aos campos de batalha, proporcionando ao público uma autêntica viagem no tempo.

Entre canhões, tropas apeadas, cavalaria e intervenção popular, a Serra do Bussaco será palco, nos dias 27 e 28 de setembro (sábado e domingo), da recriação de dois momentos decisivos da maior batalha travada em solo português – a célebre Batalha do Bussaco, ocorrida a 27 de setembro de 1810, durante a Guerra Peninsular.

Mais de 150 recriadores históricos, nacionais e internacionais, devidamente uniformizados à época e equipados com armas e canhões, vão dar vida aos campos de batalha, proporcionando ao público uma autêntica viagem no tempo, a começar pela Recriação Noturna da Batalha, no dia 27, às 21h00, na Avenida Emídio Navarro, no Luso, seguida de concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, na Alameda do Casino.

No dia seguinte, também pela mão daqueles elementos, será feita a Recriação do Assalto à Coluna do Marechal Ney, a ter lugar no Terreiro do Obelisco, no Bussaco, a partir das 11h00.

Nestes dois momentos, abertos ao público, será recriado o ambiente de tensão vivido há 215 anos, quando as tropas luso-britânicas, comandadas pelo Duque de Wellington, enfrentaram o exército napoleónico liderado por Massena. A batalha iniciou-se a 27 de setembro de 1810, logo ao amanhecer, sob um denso nevoeiro, com as forças francesas a tentar escalar a encosta da serra e as forças portuguesas e inglesas a resistirem, num dos maiores confrontos das invasões napoleónicas.

As comemorações da efeméride inserem-se na estratégia turística Mondego-Bussaco, que envolve os municípios de Mealhada, Mortágua e Penacova, e incluem ainda cerimónias protocolares do Exército Português e diversas manifestações culturais evocativas da data.

PROGRAMA

19 de setembro

21h00 l Obelisco

Cinema – Exibição do filme “Terra Queimada”, de Paulo Fajardo.

26 de setembro

Caminhada Rota Napoleónica (13 Kms)

19h00 – Obelisco – ponto de encontro

19h20 – Observação do pôr do sol

19h30 – Início da caminhada – Porta da Cruz Alta, Trilho dos Cedros, Posto de comando de Wellington.

22h30 – Chegada: Portela de Oliveira.

27 de setembro

9h00 – Obelisco – Mata Nacional do Bussaco

Cerimónias Protocolares do Exército Português – Participação dos grupos recriadores

21h00 – Avenida Emídio Navarro (Luso)

Desfile dos Recriadores

Recriação Noturna da Batalha

22h30 – Alameda do Casino (Luso)

Concerto com a Orquestra Ligeira do Exército

28 de setembro

11h00 – Obelisco

Cerimónia do içar das Bandeiras Nacionais (Portugal, Reino Unido e França), no Terreiro do Monumento.

Recriação do Assalto da Coluna do Marechal Ney ao Local

Cerimónia do arriar das Bandeiras Nacionais (Portugal, Reino Unido e França).