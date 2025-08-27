Festival da Batata Assada n’Areia e Sardinha Assada na Telha regressa à Praia da Tocha

O evento decorre nos jardins da Associação de Moradores da Praia da Tocha, onde serão servidos jantares na sexta e sábado, e almoço no domingo.

É já nos dias 29, 30 e 31 de agosto que a Praia da Tocha recebe o IX Festival da Batata Assada n’Areia e Sardinha Assada na Telha, que promete um encontro cheio de sabores autênticos e boa disposição, onde a tradição e a gastronomia se encontram.

O evento decorre nos jardins da Associação de Moradores da Praia da Tocha, onde serão servidos jantares na sexta e sábado, e almoço no domingo.

Mas este festival não se esgota na vertente gastronómica. A programação paralela inclui animação musical, nos dias 29 e 30, a partir das 20h, com as atuações de Ritmo Popular e Red Wine, respetivamente.

A sardinha assada na telha e a batata assada na areia são duas tradições enraizadas na região da Gândara. Herdadas dos tempos em que pescadores e camponeses aproveitavam os recursos disponíveis, estas iguarias resultavam da criatividade popular: a sardinha era preparada em telhas de barro e assadas nos fornos de lenha, enquanto as batatas eram enterradas em covas de areia aquecida por uma fogueira. Assim, surgiram pratos simples, mas únicos, que mantêm vivo o sabor da memória coletiva.

Associadas às fainas da xávega e às festas populares, estas práticas foram transmitidas de geração em geração, tornando-se hoje símbolos identitários da Praia da Tocha e da região. O festival recupera este património gastronómico e cultural, transformando-o num momento de celebração que une tradição, convívio e autenticidade.