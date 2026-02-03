Anadiense Gonçalo Gomes no Festival da Canção

A canção original “Doce Ilusão” permitiu ao jovem músico integrar o lote de 16 finalistas de um dos concursos mais emblemáticos da RTP.

O anadiense Gonçalo Gomes foi um dos artistas selecionados para o Festival da Canção 2026.

O jovem músico integra o lote de 16 finalistas de um dos concursos mais emblemáticos da música portuguesa, organizado pela RTP.

A canção original que apresenta – “Doce Ilusão” – reflete autenticidade, emoção e um profundo respeito pela arte de cantar.

Acrescente-se que o gosto de Gonçalo Gomes pela música surgiu de forma natural, desde tenra idade. Algo tímido, Gonçalo Gomes, desde cedo encontrou na música a melhor forma para expressar os seus sentimentos. Por isso, decidiu levar a música a sério e começar a ter aulas de formação musical, piano e canto.

A frequentar o curso de Estudos Artísticos, em Coimbra, o jovem já participou, em 2023, no programa The Voice Portugal, assim como já foi cabeça de cartaz no Festival Anadia Jovem.

Acrescente-se ainda que o Festival da Canção 2026 decorre em três momentos distintos. A 1.ª semifinal terá lugar no dia 21 de fevereiro; e a 2.ª semifinal acontecerá a 28 de fevereiro.

A Grande Final será no dia 7 de março.

A canção de Gonçalo Gomes está disponível no Youtube.