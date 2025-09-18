Rob’s Angels & Lead Voices encerram “Às Sextas na Praça” em Anadia

O ciclo “Às Sextas na Praça” 2025, promovido pelo Município de Anadia, encerra esta sexta-feira, dia 19 de setembro, pelas 22h, na Praça da Juventude, no centro da cidade, com o concerto de “Rob’s Angels & Lead Voices”.

Os Rob’s Angels estão de regresso “Às Sextas na Praça” onde irão apresentar o seu novo trabalho ”Do poema à Canção”. Um espetáculo que parte da escolha de diversos “poemas musicados” que permitem conhecer os seus autores e a “estória” de cada música.

Para este primeiro espetáculo foram convidados os Lead Voices (Coimbra), projeto parceiro composto por grupo coral com banda musical e abrangendo diferentes estilos musicais.

Os Rob’s Angels é um coletivo musical originalmente formado por antigos e atuais alunos e colaboradores da Escola de Música do Club de Ancas, como homenagem a José Roberto Silva, músico, amigo e professor, falecido em 2013, elemento da direção deste club, fundador da escola e do estúdio de gravação.

O Lead Voices é o mais recente grupo da Ad Libitum – Companhia de Artes de Coimbra, visando a diversidade da sua oferta musical, através de um novo grupo coral com banda musical e abrangendo diferentes estilos musicais. Trabalha principalmente com os estilos Soul, Pop e Jazz, em formações tão diversas como coros, solos e instrumentais.

Pelo palco do “Às Sextas na Praça” passaram na edição deste ano de 2025, os Velvet Waves; Groovart – Academia de Artes; Incantus; Especial Folk ANCAS: Orquestra Barroca & Grupo de Dança (Chile); Banda Tempo; Applause Band; B Label; Orla – Orquestra Ligeira de Anadia; Offsession; Fado ao Centro; The Founders; Meninos da Sacristia; Ecos da Adega; e Orquestra Desigual da Bairrada.