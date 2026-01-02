Mealhada recebe novo ano ao som da Orquestra Clássica do Centro

O Concerto de Ano Novo, que vai trazer a Orquestra Clássica do Centro (OCC) à Mealhada, está marcado para o próximo dia 10 de janeiro, no Cineteatro Messias, com início às 21h30.

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) apresenta-se para este momento festivo, que a Câmara da Mealhada proporciona anualmente, num concerto que assinala mais de duas décadas de atividade ininterrupta desde a sua estreia como orquestra profissional, em dezembro de 2001.

Sob a direção do maestro titular Sergio Alapont, e com a participação da soprano Sofia Marafona, este concerto propõe uma viagem por algumas das mais emblemáticas páginas do repertório vienense e da ópera, com peças de Strauss, Mascagni, Puccini e Verdi, entre outros.

Bilhetes à venda na Ticketline.