O. Bairro: Ciclo de seis concertos de música erudita em igrejas

O ciclo inclui seis espetáculos com entrada livre, em várias igrejas do concelho de Oliveira do Bairro, e conta com a participação de agrupamentos locais com ensembles nacionais e internacionais.

O Município de Oliveira do Bairro promove a primeira edição do ciclo de concertos de música erudita Spiritus Bairrada, com seis espetáculos realizados em igrejas, após a Páscoa, entre 11 e 26 de abril.

O Município assume esta iniciativa como “uma proposta cultural que assinala a época pascal através de uma programação musical de elevada qualidade, em espaços de forte significado histórico e espiritual”, adianta o vereador da Cultura, Luís Rabaça.

Os objetivos deste ciclo de concertos, com entrada livre, passam pela “valorização cultural do território e pela afirmação do evento no panorama musical nacional e internacional”, realça ainda o autarca.

O Spiritus Bairradae conta com o apoio das paróquias do concelho de Oliveira do Bairro, cuja colaboração “foi determinante para a concretização deste ciclo”.

A programação integra repertórios que atravessam diferentes épocas, abrangendo música antiga e música contemporânea de inspiração clássica.

O concerto de abertura realiza-se na Igreja Matriz de Bustos, no dia 11 de abril, pelas 21h, com o duo Al.Jus, composto por David Amaral e António Justiça, que apresentam “Inquietude – Al Jus toca Bernardo Sassetti”. Este concerto será repetido no dia 25 de abril, pelas 20h, na Igreja Matriz do Troviscal.

No dia 12 de abril, pelas 17h, a Igreja Matriz de Oliveira do Bairro recebe um concerto de órgão de tubos e trompete, protagonizado pelo Ventus Duo, composto por Ricardo Toste e Pedro Pacheco. No mesmo dia, pelas 19h, a Igreja Matriz da Mamarrosa acolhe o guitarrista açoriano Victor Castro, em guitarra clássica.

A 19 de abril (19h), a Igreja Matriz da Palhaça recebe o concerto do grupo de música antiga Sete Lágrimas, uma das mais relevantes formações europeias neste género.

O ciclo encerra a 26 de abril, pelas 19h, na Igreja Matriz de Oiã, com a atuação do Iberian Ensemble, agrupamento de música antiga com origem maioritariamente em Portugal e Espanha.