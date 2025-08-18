Festival Catraia aposta na inclusão

Edição decorre ao longo de quatro dias, de 21 a 24 de agosto, com uma oficina de introdução à Língua Gestual Portuguesa e duas atividades com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

A sétima edição do Festival Catraia decorre de 21 a 24 de agosto, na Praia da Tocha, em Cantanhede, de forma mais inclusiva, com uma oficina de introdução à Língua Gestual Portuguesa e duas atividades com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Com uma abordagem focada na inclusão e acessibilidade, foi convidado o coletivo Zás, reconhecido pela sua arquitetura inclusiva. O coletivo desenvolveu uma série de intervenções para o festival, inspiradas nas raízes da Praia da Tocha.

Sob o mote “Inspira, Cuida, Partilha”, a edição deste ano trará nomes como emmy Curl, Criatura ou Plasticine, nomes sonantes do seio musical, estendendo-se a outras expressões artísticas por meio de exposições, instalações de arte, conversas, passeios e oficinas orientadas para promover a consciencialização ambiental, reafirmando a multidisciplinaridade e a diversidade de expressões que compõem a iniciativa.

O Festival Catraia é organizado por um grupo de jovens voluntários em parceria com a Associação de Moradores da Praia da Tocha (AMPT), contando com o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha.

O programa é eclético, gratuito e pretende abarcar todos os públicos dos oito aos 80 anos.

De acordo com a organização, nas edições passadas o festival recebeu 2 mil visitantes, entre residentes e não residentes, maioritariamente provenientes das regiões de Coimbra e Lisboa.

A música chega este ano com atuações de Criatura, emmy Curl, Plasticine, Idiotheque, Gand´ra, Berço de Judas e Tomás Toscano Organ Trio. As noites prolongam-se com DJ sets de French Gurlzzz, Marafada e Lagryma. Paralelamente, decorrerão atividades promovidas por parceiros da comunidade, como batismos de surf e bodyboard, aulas de ioga e pilates, skate jam, provas de vinho, oficinas infantis, passeios e conversas sobre temas atuais e essenciais nos dias de hoje.