Rotary de Oliveira do Bairro promove palestra dedicada à paz e à inclusão

O Rotary Club de Oliveira do Bairro promove, no próximo dia 10 de março, pelas 20h30, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, a palestra “Acolher, pacificar… Unir para fazer a Paz Social”, uma iniciativa dedicada ao tema da paz e da prevenção de conflitos. A entrada é livre.

Num contexto internacional marcado por crescentes tensões, a promoção da paz e a prevenção de conflitos assumem-se como desafios globais que exigem uma abordagem centrada na dignidade humana, na justiça social e na construção de sociedades mais inclusivas e resilientes. A prevenção a longo prazo passa, sobretudo, por enfrentar as causas profundas dos conflitos, como a pobreza, a desigualdade, a violação dos direitos humanos ou a falta de justiça.

É neste enquadramento que diversas instituições locais desempenham um papel relevante na promoção da integração e da coesão social. No concelho de Oliveira do Bairro, entidades como o CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Oliveira do Bairro, a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) têm desenvolvido iniciativas de mediação, acolhimento e integração de migrantes, contribuindo para uma cultura de paz na comunidade.

A sessão contará com vários momentos de partilha e reflexão. O primeiro painel, subordinado ao tema “Escolho Acolher”, terá a participação de Sílvia Silva, do CLAIM, que abordará o trabalho desenvolvido no apoio e integração de migrantes no concelho.

Seguir-se-á o painel “Incluir, Integrar e Empregar”, com Rui Reste, da ACIB, que destacará o papel do tecido empresarial na integração profissional de migrantes e imigrantes – um dos caminhos considerados mais eficazes para promover a inclusão e prevenir conflitos sociais.

A iniciativa termina com o painel “Educar para a Paz”, que contará com a intervenção de Joaquim Almeida, diretor do AEOB. O responsável sublinhará a importância da escola na formação de cidadãos conscientes, tolerantes e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa.

Com esta iniciativa, o Rotary Club de Oliveira do Bairro pretende reforçar a importância de uma prevenção consciente de conflitos, assente em ações quotidianas de inclusão, diálogo e respeito mútuo, pilares fundamentais para a construção de uma paz duradoura na comunidade.