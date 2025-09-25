Pela mão do Centro Social de Paredes do Bairro, vai ser inaugurada, no próximo dia 3 de outubro, nas instalações da antiga Junta de Freguesia, a Academia de Artes e Ofícios.
Academia de Artes e Ofícios quer dinamizar tempos livres em Paredes do Bairro
O projeto, ambicioso, prevê a disponibilização de atividades/ateliês para a população sénior que as deseje frequentar, todas as tardes, de segunda a sexta-feira (das 14h30 às 16h), mas também atividades extracurriculares para crianças, a partir dos 6 anos, das 17h30 às 19h45.