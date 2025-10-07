Ílhavo: Programa “Ocupação Jovem” com inscrições abertas

Programa visa ocupar de forma construtiva os tempos livres dos jovens, proporcionando-lhes experiências que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal, académico e profissional.

O programa municipal “Ocupação Jovem”, destinado a jovens entre os 14 e os 30 anos, tem inscrições abertas para os turnos de novembro e dezembro, até ao próximo dia 13 de outubro.

Este programa tem como objetivo ocupar de forma construtiva os tempos livres dos jovens, proporcionando-lhes experiências que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal, académico e profissional.

Paralelamente, estão abertas as inscrições para entidades de acolhimento, como associações, clubes e instituições, que pretendam integrar jovens neste programa.

O “Ocupação Jovem” integra candidatos dos 14 aos 30 anos (inclusive), residentes no Município de Ílhavo, estudantes ou não. O programa é composto por vários projetos: Animação de Espaços Lúdicos, Culturais e educativos; Eventos Municipais; Férias Divertidas; Laboratório do Envelhecimento; Valorização e Promoção do Património e da Cultura do Mar; Animação Cultural para a Infância; Animação Cultural para Idosos; Apoio a Atividades Desportivas.

As entidades acolhedoras (associações, clubes ou instituições que se candidatem) serão responsáveis pela coordenação dos projetos Animação Cultural para Idosos; Animação Cultural para a Infância; e Apoio a Atividades Desportivas.

Cada turno tem a duração de 50 horas, distribuído por um ou dois meses.

As inscrições dos jovens e entidades de acolhimento serão realizadas em impresso próprio, disponível na Câmara Municipal de Ílhavo (Gabinete da Juventude) ou no site do Município de Ílhavo.