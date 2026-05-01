Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

1 de Maio de 2026 14:33

Anadia // Paredes do Bairro // Sociedade   Exclusivo

Instalação de elevador foi mote de jantar solidário no CS Paredes do Bairro

Na iniciativa, que juntou 190 pessoas, presidente da Câmara Municipal de Anadia deixou compromisso de apoio, dada a “premência da colocação do elevador”.

“Mais acessibilidade. Mais inclusão!” Foi este o repto lançado pela direção do Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro à comunidade que acabou por comparecer em grande número no Jantar Solidário, realizado na noite de 25 de abril, no salão de festas da instituição.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

angariação de fundos , centro social , elevador , jantar , paredes do bairro