“Mais acessibilidade. Mais inclusão!” Foi este o repto lançado pela direção do Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro à comunidade que acabou por comparecer em grande número no Jantar Solidário, realizado na noite de 25 de abril, no salão de festas da instituição.
Anadia // Paredes do Bairro // Sociedade Exclusivo
Instalação de elevador foi mote de jantar solidário no CS Paredes do Bairro
Na iniciativa, que juntou 190 pessoas, presidente da Câmara Municipal de Anadia deixou compromisso de apoio, dada a “premência da colocação do elevador”.