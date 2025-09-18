Magda Costa é enóloga na Aliança – Vinhos de Portugal, em Sangalhos. Confessa que este gosto pela enologia nasceu de um mero acaso, pois sempre pensara que o futuro profissional passaria pela Engenheira Civil ou Electrótecnica. Mas na hora de concorrer ao ensino superior, acabou por entrar em Enologia, em Vila Real.
“O que não era no princípio, acabou por se tornar uma paixão”
Magda Costa é enóloga na Aliança – Vinhos de Portugal, em Sangalhos. Confessa que o gosto pela enologia nasceu de um mero acaso. Hoje, tem a Bairrada “no coração”, região que vê como “autêntica” e “distinta”.