Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

18 de Setembro de 2025 14:04

Bairrada // Vinhos   Exclusivo

“O que não era no princípio, acabou por se tornar uma paixão”

Magda Costa é enóloga na Aliança – Vinhos de Portugal, em Sangalhos. Confessa que o gosto pela enologia nasceu de um mero acaso. Hoje, tem a Bairrada “no coração”, região que vê como “autêntica” e “distinta”.

Magda Costa é enóloga na Aliança – Vinhos de Portugal, em Sangalhos. Confessa que este gosto pela enologia nasceu de um mero acaso, pois sempre pensara que o futuro profissional passaria pela Engenheira Civil ou Electrótecnica. Mas na hora de concorrer ao ensino superior, acabou por entrar em Enologia, em Vila Real.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

bairrada , enóloga , Magda Costa , vindimas 2025 , vinhos