Quer visitar o Navio-Museu Santo André? Agora, só em dezembro

O Navio-Museu Santo André, na Gafanha da Nazaré, vai suspender as visitas a partir de terça-feira, 23 de setembro, para seguir dois dias depois para o estaleiro, onde será submetido a trabalhos de manutenção em casco seco.

Esta intervenção é de rotina obrigatória, realizada a cada cinco anos, e deverá prolongar-se por cerca de dois meses. Assim, prevê-se que o navio regresse ao seu cais habitual, no Jardim Oudinot, já no final do ano, retomando então as visitas ao público nos moldes habituais.

O Navio-Museu Santo André é um polo do Museu Marítimo de Ílhavo. Fez parte da frota portuguesa do bacalhau e pretende ilustrar as artes do arrasto. Este arrastão lateral (ou “clássico”) nasceu em 1948, nos Países Baixos, por encomenda da Empresa de Pesca de Aveiro. Era, à época, um navio moderno, com perto de 71 metros de comprimento e porão para 20.000 quintais de peixe (1.200 toneladas).

A partir do fim dos anos 70 surgiram restrições à pesca em águas exteriores que resultaram, nas décadas posteriores, no abate de grande parte da frota. O Santo André não escapou a essa tendência, sendo desmantelado a 21 de agosto de 1997. Após esse momento iniciou-se o processo de reconversão em navio-museu, tendo aberto ao público em agosto de 2001.

Desde então, o Santo André mostra como eram as pescarias do arrasto do bacalhau e homenageia a memória de todos os seus tripulantes durante quase meio século de atividade.