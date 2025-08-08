Festival do Bacalhau garante cinco dias de grande animação

Festival vai decorrer de 13 a 17 de agosto no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré e terá este ano o Brasil como país convidado.

O Festival do Bacalhau 2025 está a chegar ao Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, onde já decorrem os preparativos para aquele que é o maior evento anual do Município de Ílhavo, contando, para isso, com um investimento de, aproximadamente, 475 mil euros.

Este ano, o festival vai decorrer de 13 a 17 de agosto, cinco dias que prometem ser de grande animação.

Acima de tudo, o Festival do Bacalhau é uma celebração da identidade do Município de Ílhavo: o bacalhau, o mar, as tradições, a cultura e o património imaterial. Este é, também, um evento que celebra os encontros com aqueles de quem mais gostamos, em torno do “fiel amigo”.

Brasil é país convidado

Na edição 2025, o Brasil é o país convidado. Com uma forte ligação histórica e cultural a Portugal, o Brasil marca presença no evento através de uma comitiva da cidade de Paraty, geminada com Ílhavo.

Durante o Festival, será possível conhecer e experienciar a riqueza da cultura deste país, em especial a 15 de agosto, dia da receção oficial à comitiva brasileira e do showcooking de Bolinho de Bacalhau com Aipim, promovido por Luciana Guimarães.

O Brasil terá, ainda, um espaço dedicado à sua cultura e tradições, no Pavilhão Âncora.

Mas, durante cinco dias de festival, o bacalhau é o prato principal. Doze associações locais vão confecionar variados pratos do “fiel amigo” em dez tasquinhas e dois bares de petiscos.

Por outro lado, no Pavilhão Âncora, realizam-se 15 showcookings, que têm quase sempre o bacalhau como ingrediente principal.

Vanessa Alfaro, Rita Alves, Daniel Cardoso, Patrícia Borges, Hélio Loureiro, Rita Oliveira, Quélia Sarabando Duarte Eira e Tony Martins são alguns chefes já confirmados.

Em termos gastronómicos, juntam-se, ainda, o Pão de Vale de Ílhavo e o espumante da Rota da Bairrada, que também têm o seu espaço neste evento.

No mesmo pavilhão realiza-se o Mercado de Bacalhau e a habitual Mostra de Artesanato de inspiração marítima, com 30 artesãos do Município de Ílhavo.

Concertos prometem arrastar multidões

A par da gastronomia, os concertos são um dos grandes atrativos do festival.

Este ano, o Palco Estibordo recebe, sempre às 22h, Matias Damásio (13 agosto), Ana Moura (14 agosto), Mickael Carreira (15 agosto), Rui Veloso (16 agosto) e Luís Trigacheiro (17 agosto).

Já no Palco Bombordo, às 23h30, após o término do concerto no palco principal, atuam os Aura (13 agosto), Manuscrito (14 agosto), Shhh Noise (15 agosto), Tangerina não é Clementina (16 agosto) e Hard-Zeppelin Tribute (17 agosto).

Animação para toda a família

Durante todo o dia, a animação está garantida para as famílias no Jardim Oudinot – há jogos, oficinas, atividades desportivas e animação de jardim.

No Navio-Museu Santo André, há novas exposições para ver (“Virar o Bacalhau: As Mulheres das Secas” e “As Mulheres e a Pesca do Bacalhau”) e visitas orientadas por antigos tripulantes, que recordam aventuras em alto mar.

Boas práticas

Uma vez mais, o Município de Ílhavo compromete-se com as boas práticas no Festival do Bacalhau. Em termos ecológicos, a organização procura revalidar o selo de ecoevento, mantendo, para isso, a habitual separação e redução de resíduos.

Em termos de inclusão e de acessibilidade, todos os concertos do Palco Estibordo e dois showcookings terão interpretação em língua gestual portuguesa.

Também as pessoas com mobilidade condicionada poderão assistir aos concertos do Palco Estibordo numa plataforma específica e terão acesso a duas zonas de estacionamento dedicadas a estas pessoas – uma a sul do Jardim Oudinot, junto ao Ecomare, e outra a norte, junto ao ancoradouro.

Acrescente-se ainda que ao longo dos anos, o Município tem apostado na melhoria das infraestruturas e condições de trabalho para todos os envolvidos na organização do festival e preparação de refeições, contribuindo para uma experiência de qualidade para quem visita o festival.

Na edição de 2025, será reforçado o investimento nas infraestruturas de apoio a todas as equipas que proporcionam os habituais pratos de bacalhau, enquanto atrativo principal do Festival do Bacalhau.

Para a realização deste evento, a Câmara Municipal de Ílhavo conta com cerca de 50 colaboradores e mais de 500 voluntários (entre organização e associações participantes).

O Festival do Bacalhau é uma aposta na valorização da história e das tradições do município, na dinamização da economia local e na atratividade turística do território, onde a gastronomia, o mar e a ria são marcas muito fortes.

Pontos altos: Corrida mais louca da ria e Volta ao cais em pasteleira

Dois pontos altos do Festival do Bacalhau são, sempre, a “Corrida Mais Louca da Ria”, no sábado, dia 16 de agosto, às 17h; e a “Volta ao Cais em Pasteleira”, no dia seguinte, a 17 de agosto, com partida no Cais dos Bacalhoeiros, na Gafanha da Nazaré, às 17h.

A Corrida Mais Louca da Ria é um dos momentos mais marcantes do Festival do Bacalhau: vive-se com muita rapidez, intensidade e, sobretudo, espírito de sobrevivência. Esta é uma corrida em que as embarcações são adaptadas, construídas ou improvisadas, até, pelos participantes de associações, clubes ou empresas do Município de Ílhavo.

A Volta ao Cais em Pasteleira é um passeio pela Gafanha da Nazaré, desde o Cais dos Bacalhoeiros até ao Jardim Oudinot, revivendo o ritual de mulheres e de homens dedicados à faina do bacalhau. Na chegada, há merenda partilhada e bailarico. Este ano, volta a atribuir os prémios para melhor “farpela” e para a melhor “pasteleira”.

Entrevistas

Cabine da Memória: de 13 a 17 de agosto, entre as 13h e as 20h, o Navio-Museu Santo André é o local eleito para relembrar e registar as memórias relacionadas com a pesca e a seca do bacalhau. Homens e mulheres são convidados a participar nesta recolha fundamental para que não se perca a memória oral e para que se desafie a participação da comunidade nos projetos que evocam a memória e interagem com o Museu Marítimo de Ílhavo.