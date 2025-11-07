Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

7 de Novembro de 2025 11:00

Anadia // Sociedade // Vilarinho do Bairro   Exclusivo

Novo estaleiro é “quartel-general” dos funcionários da Junta

A nova infraestrutura concilia várias valências. Para além da ampla zona de armazém, possui sanitários, receção, refeitório para os funcionários, cilos para armazenamento de materiais de construção, zona para recolha de monos, estando ainda dotada com um sistema de videovigilância e alarme para que as instalações fiquem mais seguras.

O novo estaleiro da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro, orçado em 350 mil euros, entrou em funcionamento na última semana.

estaleiro , inauguração , Junta de Freguesia , vilarinho do bairro