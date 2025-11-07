O novo estaleiro da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro, orçado em 350 mil euros, entrou em funcionamento na última semana.
Novo estaleiro é “quartel-general” dos funcionários da Junta
A nova infraestrutura concilia várias valências. Para além da ampla zona de armazém, possui sanitários, receção, refeitório para os funcionários, cilos para armazenamento de materiais de construção, zona para recolha de monos, estando ainda dotada com um sistema de videovigilância e alarme para que as instalações fiquem mais seguras.