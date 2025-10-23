Vil. Bairro: Domingo é dia de Kidical Mass e vai continuar a pedalar pela mobilidade ativa

É já no próximo dia 26. A participação é gratuita e aberta a todas as idades.

No próximo domingo, dia 26 de outubro, realiza-se uma nova edição da Kidical Mass Anadia, desta vez em Vilarinho do Bairro.

Com partida às 10h30, na Rotunda da Casa do Povo, a iniciativa, que tem vindo a crescer de edição para edição, volta a reunir crianças, famílias e comunidade local para reivindicar o direito a uma mobilidade mais segura, sustentável e inclusiva.

A participação é gratuita e aberta a todas as idades, sendo recomendada a utilização de capacete. Podem participar de bicicleta, patins, skate ou a pé – o importante é marcar presença e pedalar por um futuro mais sustentável.

“A Kidical Mass é uma manifestação cívica que dá visibilidade a um tema urgente: a criação de cidades mais seguras e saudáveis para todos, especialmente para as crianças. É também uma forma de reforçar a ligação entre a ação local e os objetivos climáticos europeus,” afirma Joana Saavedra, uma das promotoras e Embaixadora do Pacto Climático Europeu.

O QR code presente no cartaz do evento remete para um grupo de WhatsApp, criado para facilitar a comunicação entre participantes e acolher voluntários que queiram apoiar a organização ou propor futuras edições.

O mote “Criar espaço para esta geração – a rua também é nossa”, resume o espírito da iniciativa: promover a mobilidade ativa, a convivência entre gerações e o uso do espaço público de forma segura e inclusiva.

Recorde-se que as duas últimas edições reuniram 50 e 80 participantes, com destaque para a forte presença de crianças e famílias, que transformaram as ruas de Anadia e Vilarinho em espaços de alegria, cor e convivência.

A Kidical Mass é um movimento internacional que acontece em centenas de cidades europeias, e que em Anadia se tem afirmado como um verdadeiro exercício de cidadania climática e participação cívica. O objetivo é continuar a fazer crescer este movimento e envolver cada vez mais escolas, associações e instituições locais.