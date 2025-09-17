Com as vindimas a decorrer na região, José Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, está confiante que a safra deste ano será de boa qualidade.
Ainda que só os vinhos base para espumante tenham sido colhidos, a qualidade é “acima da média”, registando-se uma ligeira quebra na quantidade.
Para os tintos, ainda que os indicadores sejam bons, com a vindima ainda por realizar, a expectativa é elevada.
Vindimas 2025: Colheita é de qualidade mas com ligeira quebra na produção
Entrevista a José Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada.
