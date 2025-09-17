Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

17 de Setembro de 2025 17:05

Bairrada // Vinhos   Exclusivo

Vindimas 2025: Enologia é, para Frederico Nuno, uma paixão que vem do berço

O jovem enólogo, de 28 anos, seguiu as pisadas do pai, Mário Sérgio Nuno e é um dos rostos da Quinta das Bágeiras, localizada na Fogueira.

O provérbio “filho de peixe sabe nadar” aplica-se na perfeição a Frederico Nuno. O jovem enólogo, de 28 anos, seguiu as pisadas do pai, Mário Sérgio Nuno e é um dos rostos da Quinta das Bágeiras, localizada na Fogueira. Habituado, desde menino, a acompanhar os avós e o pai nas vinhas e na adega, confessa que o gosto pela enologia “não aconteceu de uma vez, foi acontecendo ao longo do tempo”. Uma paixão que foi crescendo “de uma forma natural” e que o levou a optar pelo curso de Enologia.

