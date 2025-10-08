A tensão entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a associação PatudosVagos, que mantém um polo na Gafanha da Nazaré há cerca de dois anos, atingiu um novo ponto crítico. A autarquia sustenta que o abrigo não dispõe de número de identificação legal e invoca queixas de moradores, autos da GNR por ruído noturno e “ausência de condições higiossanitárias adequadas, agravadas pelo excesso de animais”.
PatudosVagos e Câmara de Ílhavo em rota de colisão
Em causa está um polo que a associação mantém na Gafanha da Nazaré há cerca de dois anos. Em setembro, o município notificou a associação para retirar os cães alojados no espaço, no prazo de dez dias úteis, sob pena de encaminhar o caso ao Ministério Público por eventual crime de desobediência.