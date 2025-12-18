No Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro, na Palhaça, sente-se o entusiasmo dos cães assim que reconhecem os passos de quem lhes dedica tempo e afeto. O projeto é municipal, mas é na entrega dos nove voluntários que o espaço se torna mais do que um “canil”.
Oliveira do Bairro // Sociedade Exclusivo
“Quem lida com a causa animal está sempre com o coração nas mãos”
Testemunho de quatro voluntárias no Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro, no âmbito de uma reportagem especial sobre voluntariado.
