Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

18 de Dezembro de 2025 15:43

Oliveira do Bairro // Sociedade   Exclusivo

“Quem lida com a causa animal está sempre com o coração nas mãos”

Testemunho de quatro voluntárias no Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro, no âmbito de uma reportagem especial sobre voluntariado.
Para ler nesta edição do JB.

No Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro, na Palhaça, sente-se o entusiasmo dos cães assim que reconhecem os passos de quem lhes dedica tempo e afeto. O projeto é municipal, mas é na entrega dos nove voluntários que o espaço se torna mais do que um “canil”.

