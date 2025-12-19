Assine já
Redação

jb@jb.pt

19 de Dezembro de 2025 11:42

Águeda // Sociedade   Exclusivo

Maria Liberato: “Passei a olhar para o mundo de forma diferente”

Testemunho da voluntária da Cruz Vermelha de Águeda, Maria Liberato, no âmbito de uma reportagem especial sobre voluntariado, para ler nesta edição do JB.

Natural de Trás-os-Montes, Maria Liberato formou-se em Turismo e, quando chegou a Águeda, não imaginava que seria na área da emergência que encontraria a sua verdadeira vocação. Aos 30 anos, integra a delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa como voluntária, um caminho que começou quase por acaso, mas que rapidamente se tornou numa paixão.

