Natural de Trás-os-Montes, Maria Liberato formou-se em Turismo e, quando chegou a Águeda, não imaginava que seria na área da emergência que encontraria a sua verdadeira vocação. Aos 30 anos, integra a delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa como voluntária, um caminho que começou quase por acaso, mas que rapidamente se tornou numa paixão.
Maria Liberato: “Passei a olhar para o mundo de forma diferente”
Testemunho da voluntária da Cruz Vermelha de Águeda, Maria Liberato, no âmbito de uma reportagem especial sobre voluntariado, para ler nesta edição do JB.